Segundo dia de Bahia Folia em Casa terá Durval, Timbalada e mais

Depois de estrear com uma grande festa ao lado de Léo Santana, Parangolé e Tayrone, o iBahia terá o seu segundo dia de exibição do Bahia Folia em Casa nesta segunda-feira (28).

O programa também conta com a participação da dançarina Juliana Paiva e do influenciador Ivan Mesquita, que integram o time iBahia com a leveza e irreverência típicas do Carnaval.