Seguranças suspeitos de racismo e agressão contra jovens são afastados das atividades

Os três seguranças investigados após acusações de racismo e agressão física contra dois adolescentes e um jovem, foram afastados da empresa em que prestavam serviço. O caso aconteceu no Big Bompreço, do Shopping Salvador.

De acordo com o g1 Bahia, a rede de supermercado contou que quando soube do ocorrido, abriu uma sindicância interna para apurar as denúncias.

Os profissionais atuavam em uma empresa terceirizada, que presta serviços de segurança ao estabelecimento.

Ainda de acordo com o Big Bompreço, os dois seguranças foram afastados e um deles, demitido. Além disso, a empresa entrou em contato com o projeto social que os jovens fazem parte, a fim de prestar assistência às vítimas.

A rede destacou que o caso não corresponde aos procedimentos e aos valores adotados pela empresa, e que o código de regimento interno não tolera nenhuma forma de discriminação.

O professor de artes marciais e mestre de jiu-jitsu Yuri Carlton, que atua com os jovens envolvidos no episódio, contou o que aconteceu no dia 19 de janeiro.

De acordo com ele, um adolescente de 14 anos e outro de 16, e um jovem de 19 anos, foram até o supermercado comprar alimentos e pedir doações para participarem do o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, que vai ocorrer no mês de maio, em São Paulo.

Quando estava no estabelecimento, o grupo foi abordado pelos seguranças, que fizeram acusações de furto no local. Como os jovens negaram, foram levados para uma sala, onde foram agredidos fisicamente e ofendidos com diversos insultos racistas.

“Os seguranças pegaram eles pela camisa e levaram para uma sala. Chamaram eles de ‘pretos safados’ e disseram que ‘favelado é ladrão’. Passaram uns 15 minutos com os meninos lá dentro e, como não encontraram nada, [os seguranças] liberaram eles, dizendo que a loja não era lugar para estarem pedindo nada”, disse o professor.

O professor acrescentou que o trio chegou a ser ameaçado e que um dos seguranças disseram que os garotos, por serem pretos, “deveriam pegar em armas”.

“Não sei porque razão, ele disse que preto tinha que pegar arma para ir trocar tiros com eles, em vez de praticar arte marcial. E os outros disseram que assim que encontrassem com eles na rua, iriam matá-los”, relatou.