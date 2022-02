Sem água há 25 dias, moradores da Levada fazem protesto; trânsito complicado

NOTA

A BRK informa que, ao longo dessa semana, o Sistema Pratagy, que abastece o bairro Vergel, passou por duas manutenções: uma realizada pela Casal, responsável pela operação do sistema produtor, e outra pela distribuidora de energia elétrica. Por essa razão, o fornecimento de água foi afetado em alguns bairros da parte baixa de Maceió, que ainda seguem com o abastecimento em processo de normalização. De todo modo, a concessionária acompanha a situação de forma emergencial e uma equipe técnica realiza uma varredura na Orla Lagunar para identificar o motivo do desabastecimento na região.

BRK