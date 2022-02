Sem Marília Mendonça: Maiara e Maraísa cancelam turnê das Patroas, diz colunista

Maiara e Maraisa cancelaram a turnê das Patroas, projeto que mantinham com Marília Mendonça. As informações são do colunista Leo Dias, do “Metrópoles”.

De acordo com o jornalista, a decisão partiu das produtoras Live Nation e Workshow, e todas as pessoas que compraram ingressos para os shows de Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Brasília, irão receber o valor de volta.

Veja o comunicado enviado para a coluna na íntegra:

“A Live Nation Brasil e a Workshow vêm a público informar que o “Festival das Patroas” está cancelado. Todas as pessoas que haviam adquirido seus ingressos para os shows que ocorreriam em Belo Horizonte, em 19 de março de 2022; no Rio de Janeiro, em 02 de abril de 2022; em São Paulo, dia 09 de abril de 2022; e em Brasília, em 28 de maio de 2022, serão reembolsadas do valor dos ingressos”.