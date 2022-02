Sem porta e sem para-brisa: caminhão é apreendido por infrações no recôncavo baiano

Foto: Divulgação/PRF

Na manhã desta terça-feira (15), um caminho foi apreendido sem a porta do motorista e o para-brisa, próximo da cidade de Santo Antônio de Jesus, no recôncavo baiano. As informações são do g1 Bahia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo foi parado durante uma fiscalização dos policiais no trecho da BR-101. Ao abordar o caminhão, os servidores notaram diversas infrações.

Ainda segundo a PRF, durante a abordagem, foi verificado que o veículo estava o retrovisor esquerdo, com o extintor vencido, quatro pneus “carecas”, para-choque ineficiente, sem protetor das rodas traseiras (para-barro) e com a placa sem visibilidade.

O caminhão foi removido ao pátio da PRF até o veículo ser regularizado de acordo com as condições necessárias para garantir a segurança.