Sem programação? Veja atrações dos shoppings e áreas de lazer durante Carnaval em Salvador

Sem saber o que fazer durante a semana de Carnaval na capital baiana?! Participar de bailinhos e shows nos shoppings ou passar o dia em um parque podem ser ótimas opções de lazer, principalmente para os pequenos. Pensando nisso, o iBahia fez uma lista especial com várias dicas para você! Confira:

PARQUES

Boa parte dos parques da capital baiana terão os horários de funcionamento mantidos. Confira abaixo:

De terça à domingo, das 5h às 22h

Domingos e feriados, das 5h às 19h

De terça à domingo, das 5h às 22h

Domingos e feriados, das 5h às 19h

Parque Lagoa dos Pássaros

De terça à domingo (e feriados), das 6h às 19h

Parque Lagoa dos Dinossauros

De terça à domingo (e feriados), das 8h às 17h

* Sexta, sábado, domingo e feriado por agendamento

De segunda à sexta, das 8h às 17h

De segunda à sexta, das 8h às 17h

Sábado, das 8h às 13h

SHOPPINGS

De 23 de fevereiro a 1º de março, o público vai curtir o Folia Salvador Shopping que promete uma programação especial e gratuita com muita música, brincadeiras para o público infantil e até um mini trio que vai circular por todo o shopping. A entrada é gratuita, e o evento acontece respeitando todos os protocolos de segurança.

Aulas Show de Drinks | Como parte da programação do Festival Gastronômico, o público ainda confere o evento gratuito, que é apresentado pela jornalista e gastrônoma Tairine Ceuta, e será realizado de quarta a sexta-feira, 23 a 25/02, na Praça de Alimentação – Piso L3, das 17h30 às 19h30. No primeiro dia, 23/02, o público vai aprender a preparar drinks com Tequila com frutas frescas. Na quinta-feira, 24/02, a vez da com Rum, Aperol, Martini e Campari, sempre combinados com frutas tropicais, tema do Festival. No terceiro dia, 25/02, as aulas show vão mostrar a produção de drinks feitos com cerveja e opções sem álcool. São receitas para os mais variados tipos de paladar com misturas incríveis para aprender a fazer em casa.

Folia Salvador Shopping

Onde? Praça Central – Piso L1 e corredores do Salvador Shopping;

Quando? 23 de fevereiro a 1º de março de 2022 // segunda a sábado, das 9h às 22h; e domingo, das 12h às 21h

Ingressos? Evento gratuito

Programação

23/02 – 16h30 – Monitores fazendo pintura da ‘Timbalada” + Apresentação da Pracatum

24/02 – 19h – Peu Tanajura

25/02 – 19h – Seuilsom

26/02 – 10h – Tio Paulinho e personagens infantis

27/02 – 16h – Banda Motumbá

28/02 e 01/03 – 13h às 14h e 16h às 19h – Mini trio + personagens

A diversão está garantida para a criançada no Shopping Center Lapa. A programação acontece neste sábado (26), das 14h às 17h, com a turma da Boneca Gabitica. Durante o Bailinho de carnaval, que acontecerá no espaço do Parque de Férias, no L1, terá desfile de fantasia, bloquinho, confetes, serpentinas e muita folia! O evento vai seguir protocolos de segurança com acesso controlado, só sendo permitida a entrada com a utilização da máscara.

Bailinho de Carnaval do Shopping Center Lapa

Quando? 26 de fevereiro, das 14h às 17h

Onde? Shopping Center Lapa, L1

Ingressos? Evento gratuito

