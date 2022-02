Sem salários, trabalhadores do Hospital Evangélico realizam assembleia nesta terça (1°)

Os trabalhadores do Hospital Evangélico da Bahia realizaram, na manhã desta terça-feira (1º), uma assembleia na frente da unidade, localizada no bairro de Brotas, em busca de resoluções sobre o pagamento de verbas trabalhistas. De acordo com informações do SindiSaúde Privado, os profissionais de nível técnico estão sem receber os salários há 12 meses, isso sem contar na categoria que já pediu demissão por não ter como atuar sem os valores e que não receberam a quitação de direitos como 13º e férias.

O encontro mobilizou a comunidade de saúde e os usuários da unidade até às 08h30. Após a reunião a gestão hospitalar convidou o sindicado para uma conversa.

Entenda o caso

O Hospital Evangélico da Bahia entrou em recuperação judicial em 2020 e desde então os salários não são pagos aos funcionários. No momento, segundo o sindicato, a unidade segue em processo de transição para a nova gestão, que será feita pelo Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS).

Nem o INTS nem a antiga gestão deram um posicionamento para a categoria de como os valores pendentes serão quitados e/ou se os funcionários serão incorporados ao novo quadro de contratados. Ainda segundo o sindicato, cerca de 500 técnicos de saúde estão nessa situação.

O iBahia entrou em contato com a gestão do Hospital Evangélico e com o INTS. Mas, ainda não recebeu retorno das entidades.