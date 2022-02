Sem segunda chance: entenda por que Naiara foi eliminada do BBB 22

Parafraseando umas das músicas mais famosas de Naiara de Fátima Azevedo, “o BBB 22 não vem com estrela na testa”. Para ser campeão do reality, é preciso muito mais do que seis milhões de seguidores no instagram. Com 57.77% dos votos recebidos em paredão disputado contra Arthur Aguiar e Douglas Silva, a cantora foi a terceira eliminada do programa.

Foto: reprodução / GloboPlay



Protagonista dos memes, mas não das jogadas, a cantora provocou gargalhadas nos telespectadores com o comportamento imprevisível e conquistou os demais participantes com as habilidades culinárias. Mas, o que faltou a Naiara para que ela conquistasse também uma segunda chance do público?

Confira abaixo os motivos que fizeram a artista ser eliminada do BBB 22.



1. Muitas promessas e poucas atitudes: as “pipocagens” constantes

Naiara gostava de falar exatamente o que o público gosta de ouvir: que estava no BBB para causar fogo no parquinho! No entanto na prática a realidade era outra.

Campeã das plaquinhas “não quer se comprometer” nos jogos da discórdia, a artista chegou a pedir para ser eliminada na primeira semana e sempre desconversava quando tinha o posicionamento solicitado por Tadeu Schmidt.



2. Cantorias tem limite: o exagero incomoda

O comportamento invasivo de Naiara irritavam não somente os brothers, mas também os telespectadores do BBB 22.

Além das “pipocagens” nas dinâmicas, que ocupavam tempo, a cantora também tinha o costume de interromper o apresentador e vivia cantarolando nos momentos mais inadequados.



3. Sai da cozinha, Naiara! Poucos aliados, muitos votos



Logo quando entrou na casa, a dona do hit ‘Cinquenta Reais’ declarou que considerava “cozinhar” o mais puro ato de carinho. E não é por acaso que a cantora, até mesmo na xepa, não saia da cozinha por nada.

Essa atitude encheu a barriga dos demais brothers, mas não impediu que ela ganhasse votos da casa. Com as alianças restritas a Jessi, Linn e Natália, a sister se tornou alvo fácil da casa.