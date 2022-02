Senac recebe inscrições para curso de graduação de Tecnologia em Radiologia

Estão abertas as inscrições para a seleção do curso de graduação presencial de Tecnologia em Radiologia ofertado pelo Centro Universitário Senac. Os interessados em participar do vestibular do primeiro semestre devem realizar as inscrições até o dia 18 de fevereiro.

As inscrições devem ser feitas por meio do site do Senac. Para efetivar o cadastro, os candidatos devem pagar uma taxa no valor de R$ 25.

A seleção do vestibular do Senac conta com duas modalidades. Desse modo, os candidatos podem optar por usar as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou por realizar uma prova de redação, cuja aplicação será on-line.

Sobre o curso

A graduação de Tecnologia em Radiologia tem como objetivo formar profissionais para atuação em diversas especialidades da Radiologia como, por exemplo, Densitometria Óssea, Tomografia, Ressonância Magnética, Medicina Nuclear, Radioterapia, Raios-X, Hemodinâmica e Radiologia Odontológica.

O curso de graduação de Tecnologia em Radiologia do Senac apresenta ainda disciplinas de radiologia Veterinária e Industrial.

Além disso, a instituição oferta estágios em hospitais e clínicas para o desenvolvimento das habilidades práticas. De acordo com o Senac, os alunos adquirem as competências profissionais, por meio de simulações, nos diversos ambientes educacionais, inclusive nos laboratórios de Radiologia e Workstation disponíveis na instituição.

Acesse o edital para mais informações sobre o vestibular.

