Senar recebe inscrições para curso EAD gratuitos de capacitação

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) abriu o período de inscrições para a participação em diversos cursos gratuitos de capacitação profissional na modalidade de ensino a distância (EAD). Os interessados devem realizar a inscrição por meio do site do Senar.

De acordo com a instituição, todos os cursos serão ministrados por meio do Portal EAD do Senar. Todos com certificado de conclusão. Após a conclusão do curso, o estudante receberá o documento digitalmente, em formato pdf.

Conforme o Senar, as vagas se destinam a todas as pessoas do meio rural de todo o Brasil. De acordo com o Senar, os cursos ficam disponíveis durante 24 horas por dia para acesso on-line, todos os dias da semana. Desse modo, os alunos podem determinar o seu próprio tempo de estudo.

Entre as oportunidades disponíveis é possível destacar os seguintes cursos:

Inserção da árvore na propriedade rural do bioma Mata Atlântica

Manejo Produtivo na Piscicultura

Produção e Comercialização da Carne Ovina

Negócio Certo Rural

Assuntos Gerais na Piscicultura

Programa Nacional de Crédito Fundiário – Terra Brasil

A maioria dos cursos com inscrições abertas conta com tutoria para os alunos. Os cursos da plataforma que não possuem um tutor contam com monitoria. A duração em dias e a carga horária varia de acordo com o curso. O início das aulas também é diferente para cada curso. Desse modo, os interessados devem conferir todas as informações no site da instituição.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Fuvest libera lista de convocados na 2ª chamada do Vestibular 2022 da USP; confira mais detalhes.