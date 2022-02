Separado de Yasmin Brunet, Gabriel Medina reencontra amigos Thiaguinho e Rafael Zulu

Vida que segue! Separado de Yasmin Brunet desde o fim de janeiro, Gabriel Medina encontrou os amigos Rafael Zulu e Thiaguinho para uma resenha. O ator publicou nesta sexta-feira (04), nas redes sociais, um registro do trio reunido e falou do reencontro.

A notícia do fim do casamento de Gabriel Medina e Yasmin Brunet foi divulgada dois dias depois do surfista anunciar que estaria fora das duas primeiras etapas do Circuito Mundial de 2022.