Sequestradora é presa após ação com taxista no bairro do Comércio

Foto: Divulgação/SSP



Uma mulher, de 28 anos, foi presa no bairro do Comércio depois de um sequestro relâmpago a um taxista na Avenida Contorno. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), equipes da 26ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Brotas) foram acionadas pela vítima na Avenida General Graça Lessa, no Ogunjá.

O crime aconteceu no sábado (20), por volta das 13h. O motorista foi mantido refém pela jovem e também por outros dois homens durante uma corrida. A vítima, de nome não revelado, percorreu diversos bairros da capital sob ameaças do trio. Mas, ele reagiu e conseguiu descer do veículo. “A ação criminosa durou pelo menos três horas. A vítima estava trabalhando quando os três suspeitos solicitaram uma corrida. Durante o percurso, eles tentaram extorquir o taxista por meio de ameaças de morte”, contou o comandante da unidade, major Milton Seixas.

Ao perceberem a aproximação dos militares, os criminosos fugiram a pé, mas a mulher foi alcançada e presa. Ela foi encaminhada para a Central de Flagrantes juntamente com duas pochetes e duas facas, do tipo peixeiras. Além do táxi, cartões e dinheiro da vítima foram recuperados.

Outros crimes

Algumas horas depois, no município de Lauro de Freitas, dois homens foram presos em flagrante por integrantes do motopatrulhamento da 52ª Companhia Independente da Polícia Militar. Eles tinham roubado um veículo VW Fox, na cor branca, no bairro de Ipitanga. O crime aconteceu por volta das 18h.

Um casal acionou a equipe, que fazia rondas na região, e relatou que teve o automóvel roubado por dois homens suspeitos. “Os militares avistaram o carro na altura da rua Paulo dos Santos Ferreira. Houve acompanhamento e o condutor do VW Fox acabou perdendo o controle da direção. Em seguida, ele desceu do veículo atirando”, detalhou o comandante da unidade, major Everton Monteiro.

O suspeito, que possuía diversas passagens anteriores também pelo crime de roubo de veículos, acabou se entregando junto com o comparsa. Com eles, um revólver calibre 38 foi apreendido. A dupla foi encaminhada para a 27ª Delegacia Territorial (DT/Itinga), onde foi autuada em flagrante.