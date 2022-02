Serasa Experian: o que é e como funciona?

Se você já contraiu alguma dívida ao longo da vida, então, já está familiarizado com esse nome. A Serasa Experian funciona como um banco cadastral onde há os registros financeiros das pessoas. Pois, ela é uma instituição de consulta de crédito, que veio da união da Assobesp com a Febraban. Conheça mais detalhes à respeito na matéria desta sexta-feira (25) com o Notícias Concursos.

O que exatamente é o Serasa Experian?

Comprada pelo grupo Experian, ela é uma empresa privada que surgiu em 1986. Com a compra, passou a ser conhecida por Serasa Experian. A instituição consegue seus dados a partir das financeiras e dos bancos.

Quase todo mundo que já teve algum tipo de dívida, seja com crediário ou cartão de crédito, deve ter tido seu nome inserido nessas empresas chamadas “birôs” de crédito. Basta algum tempo de atraso em alguma conta e somos notificados que nosso nome está “sujo”, ou seja, foi colocado na base de dados do Serasa, do SPC, entre outras.

Como funciona o processo de negativação de CPF

Empresas como as citadas acima são consultadas quando uma pessoa solicita crédito de alguma forma no mercado, seja para um empréstimo, para um financiamento automotivo ou imobiliário. Assim, é necessário passar por uma análise que inclui checar o banco de dados.

A inserção de seu nome nos birôs é o que chamamos de negativação ou “nome sujo”. Muitas pessoas não sabem, mas a negativação não ocorre imediatamente. A empresa dá um tempo para a pessoa resolver sua situação, e caso o débito não seja quitado, aí sim é colocada a restrição no CPF.

As cobranças da instituição

Cada instituição opta por realizar a cobrança de uma forma, mas, antes de tudo, é feita uma tentativa amigável de resolução do problema. Caso seu nome tenha ido parar no Serasa e você já tenha quitado a dívida, é necessário checar se essa cobrança foi feita de forma indevida. Dessa forma, procure verificar seus direitos de revisão da retirada do CPF do banco de dados.

No entanto, se a dívida for devida, após ter pago seus débitos, a restrição deve ser retirada em até 5 dias. Se isso não ocorrer, é necessário entrar em contato com a instituição devedora para resolver a questão. Isso porque, entrar e sair das bases de dados dessas empresas não é nada bom para a pontuação do seu score.

Score é a pontuação que seu CPF tem com base em seu histórico financeiro. As taxas de juros e condições para aprovação de crédito vão levar em conta essa pontuação. Caso você pretenda ter um cartão de crédito ou até mesmo financiar uma casa ou um carro, deve se atentar a essa pontuação do Serasa Experian.

