Conforme informações oficiais, a Serasa Score leva em conta o seu Cadastro Positivo. Por isso, é importante entender o Cadastro Positivo e como ele influencia na sua pontuação.

Serasa Score e o Cadastro Positivo

De acordo com informações da Serasa, o Cadastro Positivo é um relatório que analisa seu comportamento de pagamentos no crédito. Sem o Cadastro Positivo, o Score leva em consideração apenas informações de dívidas e consultas.

Cadastro Positivo: o seu comportamento de pagamentos no crédito

Contudo, com o Cadastro Positivo, o cálculo da pontuação considera também todas as contas no crédito pagas em dia pela pessoa cadastrada, como por exemplo financiamentos, crediários e empréstimos, informa a instituição. Sendo assim, esse relatório cataloga totais financiados, quantidades e valores das parcelas e pontualidade do pagamento. Assim, as empresas credoras conseguem analisar melhor o seu perfil, ressalta a Serasa em sua plataforma oficial.

O Cadastro Positivo é bom para o meu Serasa Score?

O Serasa Score contabiliza seus pagamentos dos últimos 12 meses do Cadastro Positivo. Sendo assim, nesse registro, se você deixou de pagar uma conta mas pagou outras em dia, esses pagamentos feitos dentro do prazo também são levados em consideração para melhorar sua pontuação, ressalta as informações oficiais.

As instituições financeiras em geral consideram pessoas com Cadastro Positivo ativo como perfis de menor risco. E, em breve, as informações do Cadastro Positivo terão ainda mais peso na medição do Serasa Score, informa a instituição por meio de sua plataforma oficial.

Monitore o seu Serasa Score

Assim sendo, se você precisa de crédito, cartão de crédito ou empréstimos, é importante ter um bom Score. Uma vez que quedas bruscas no seu Score podem ser erros nos dados positivos. Por isso, a instituição orienta que fique atento às informações enviadas pelas instituições com as quais você se relaciona.

É possível consultar a sua pontuação de forma gratuita

Além disso, a instituição informa que você pode consultar sua pontuação gratuitamente no site serasa.com.br ou no aplicativo Serasa. Se quiser receber alertas sobre alterações no Score, assine o Serasa Premium, visto que o serviço oferece outras funcionalidades que podem ser interessantes.

Serasa Limpa Nome e os descontos para os inadimplentes

Caso opte pela manutenção do seu Cadastro Positivo, faça um planejamento financeiro. Por outro lado, caso esteja em uma situação de inadimplência, utilize a plataforma da Serasa para a o serviço Limpa Nome, visto que é possível obter descontos para realizar acordos de maneira planejada.