Sergio Marone faz tour pela Bahia e cliques chamam atenção da web: ‘Sedução’

Mais um famoso resolveu curtir o melhor que as terras baianas podem oferecer. Sergio Marone iniciou uma viagem por vários lugares da Bahia no último fim de semana e compartilhou os bastidores através de seu perfil no Instagram.

O primeiro destino foi Salvador, onde o ator arrancou elogios dos seguidores ao aparecer sem camisa, mostrando o tanquinho, durante um banho de piscina no Canto Hotel. “Sensual”, comentou um usuário. “Que homem mais lindo”, pontuou outra fã.

Na manhã desta quarta-feira (23), o ator abriu uma caixinha de perguntas sobre sua viagem nas redes sociais e respondeu alguns questionamentos dos seguidores. Através do artifício, ele revelou que a rota de viagem, que atualmente está em Morro de São Paulo, ainda passará por Boipeba.

Veja os cliques:

