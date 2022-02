Sextou: Bruna Marquezine e Priscilla Alcântara aproveitam paraíso na Bahia

Bruna Marquezine e Priscilla Alcântara fizeram os seguidores “morrerem de inveja” nesta sexta-feira (18). É que as celebridades aproveitam uma mansão à beira-mar, em Itacaré, na Bahia.

Nas redes sociais, a atriz de 26 anos, e a cantora, de 25, aparecem comendo uma porção generosa de camarão alho e óleo. Em vídeos nos stories do Instagram, elas também desfrutam drinks de frutas da estação. “Meu objetivo nessa viagem é me transformar em uma seriguela”, brincou Bruna.

Recentemente, a ex-global elogiou Anitta, pelo rebolado no remix de “Envolver”, feat da brasileira com o espanhol Justin Quiles. “Gostosa, né, fia?”, comentou a atriz Bruna Marquezine, amiga pessoal da Poderosa.

Anitta, inclusive, esteve na Bahia nos últimos dias. Embaixadora do “Plano B do carnaval”, a Poderosa esteve numa mansão com Gkay e outras celebridades. No entanto, nem tudo foi “solar” e a festa das famosas foi embargada pela Justiça.

