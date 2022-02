Shopee abre vagas para 1º programa de trainee no Brasil

Foto: Divulgação



A Shoppe, plataforma de comércio eletrônico da Sea Ltd. de Singapura, abriu as inscrições para seu primeiro programa de trainee no Brasil. A empresa vai selecionar 20 recém-formados para áreas como Operações, Comercial, Produtos, Business Intelligence, Recursos Humanos, Finanças e Marketing.

De acordo com informações divulgadas pelo site Exame, o programa tem duração de um ano e três meses e terá foco no desenvolvimento dos candidatos, que por sua vez será acompanhado pela gestão sênior.

Para participar, é necessário que os jovens tenham formação no ensino superior a partir de 2019 e residir no Brasil. O modelo de trabalho na empresa permanecerá híbrido, com escritório localizado em São Paulo. Também é necessário ter inglês fluente ou avançado.