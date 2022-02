Shopper abre 500 vagas para diversas áreas

Sempre em busca de novos talentos para suportar sua expansão – e atender a uma demanda crescente de suas operações -, a Shopper está recrutando profissionais para o preenchimento de 500 vagas de emprego. As contratações vão de encontro com o momento da startup, que conta atualmente com pouco mais de 1 mil colaboradores e, até o final do ano, pretende triplicar esse número.

O supermercado 100% on-line oferece oportunidades para diversas áreas, dentre as quais estão: Logística, Operações, Marketing, Finanças, Compras, Processos, Recursos Humanos, B2B, Facilities e Expansão.

As vagas são para os cargos de Analista de Contratos, Analista de FP&A, Analista de Gestão Estoque, Analista de Logística, Analista de Marketing, Analista Departamento Pessoal, Analista de Processos Jr, Analista de Relacionamento com o Cliente, Analista de Treinamento e Desenvolvimento, Analista/Estagiário de Operações, Jovem Aprendiz, Aprendiz de Relacionamento com o Cliente, Auxiliar Administrativo, Comprador, Coordenador de Facilities, Coordenador de Operações (Logística), Desenvolvedor Web Full-Stack JR, Desenvolvedor Web Full-Stack, Especialista de Controladoria, Estagiário/Analista de Gestão de Estoque, Estagiário/Analista de People Analytics, Estagiário/Analista de Recrutamento e Seleção, Estagiário/Analista de Recrutamento e Seleção (vaga exclusiva para pessoas com deficiência), Estagiário de Compras, Estagiário de Logística, Estagiário de Marketing, Estagiário de Processos, Líder Logístico (Encarregado), Operador Jr. (Logística), QA Analyst | Tester, Supervisor de Operações, Tech Recruiter, entre outros.

Os requisitos variam de acordo com a função, mas, segundo a empresa, é essencial ter disponibilidade para atuação presencial nas cidades de São Paulo, Bertioga, Campinas e Ribeirão Preto. Ainda, algumas oportunidades são para trabalho remoto, principalmente para o time de tecnologia.

Os profissionais serão contratados no regime CLT e receberão salário e benefícios compatíveis com o mercado.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas oferecidas pela Shopper deverão acessar o site https://shopper.gupy.io para conferir a lista completa de oportunidades disponíveis e cadastrar o currículo na posição desejada.

O processo seletivo será dividido em etapas, que poderão ser realizadas de forma on-line ou presencial, a depender da área.