Shopping Cajazeiras tem programação especial para fim de semana a partir de sexta (04)

O Shopping Cajazeiras anunciou uma programação especial para o fim de semana começando na sexta-feira (04), com atrações gratuitas para o público adulto e infantil. O departamento, que fica localizado na Fazenda Grande II, Estr. do Coqueiro Grande, em Cajazeiras, também terá cinema com preços populares e promoção de “casadinha” no valor da meia entrada.