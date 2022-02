Shopping de Salvador promove evento especial para o público feminino

Para marcar o Mês da Mulher, o Shopping Itaigara preparou uma programação especial, que alia a moda ao estilo de vida dessa mulher contemporânea – protagonista da sua vida, confiante e ávida por liberdade e realização. A 2ª edição do projeto “No Itaigara com Anna Libório” acontecerá no dia 23 de março e traz informações sobre o tema com a consultora de imagem e varejo que dá nome ao evento.

Com a população feminina ocupando cada vez mais espaços de destaque na sociedade, seja na política, em entidades civis ou no mercado de trabalho, sobretudo em cargos de liderança, o trabalho de construção de imagem tem se tornado cada vez mais relevante.

Na tarde do dia 23, Anna Libório estará presente no Shopping Itaigara e visitará as lojas participantes com ações de consultoria e dicas especiais para as convidadas. Às 18h, será realizada uma masterclass pela especialista, com transmissão ao vivo pelo Instagram, diretamente de um elegante estúdio montado na Praça Central do shopping. A ação contará com um público presencial reduzido, seguindo os protocolos sanitários.

O evento, que conta com a parceria do Sebrae, será transmitido pela plataforma do Instagram no perfil da consultora e do shopping.

