Shopping Passeo tem programação especial com show de Adelmo Casé e mais

O Shopping Passeo irá realizar um evento especial de verão, unindo gastronomia e entretenimento com shows de Adelmo Casé, Alex Góes, Alvaro Pinho, Eva Cavalcante e Rafa Chaves. A programação especial acontecerá nos dias 9 a 11 de fevereiro.

Todas as apresentações serão gratuitas e abertas ao público, a partir das 18h, no Piso L1 do Shopping Passeo, localizado Rua Rubens Guelli, 135, no bairro do Itaigara. A praça de alimentação terá ofertas especiais, além de promoções nas lojas participantes.

Na estreia do evento, na quarta (09) o cantor Adelmo Casé trará um repertório de músicas autorais e clássicos. Na quinta (10), o vocalista do grupo Filhos de Jorge, se apresentará em projeto solo. Para encerrar, na sexta (11), os e compositores Alex Góes, Álvaro Pinho, Eva Cavalcante e Rafa Chaves promete balançar o público com canções autorais e sucessos da música nacional e internacional.

O local funciona das 09h às 20h de segunda a sábado e aos domingos de forma opcional para os restaurantes, a partir das 12h, e as lojas e quiosques, a partir das 13h.