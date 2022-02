Shopping promove aulas de FitDance, bike, oficinas de karatê e pocket show

Foto: Divulgação

Para animar o final de semana, o Shopping Paralela promove aulões de Fit Dançe e bike, realizados pela Academia Alpha Fitness, no sábado (19), das 10h às 11h, na praça de eventos I, no piso L1. As oficinas de artes marciais seguem com aulas de Karatê, no piso L2, no sábado e domingo (20), às 16h.

Ainda para as crianças, a oficina de pintura de mãos, realizada pela Brinquedoteca Youplay, acontece no sábado, das 11h30 às 12h30, também na praça de eventos I. Além disso, um pocket show do cantor Pablo será realizado às 17h.

O Viva Verão Paralela acontece de forma indoor, com cenários instagramáveis, reproduzindo uma praia e o clima do verão com muita animação.

O evento reúne arte, experiência e conscientização com atividades e programação para todas as idades em parceria. Confira programação:

Programação Viva Verão Paralela

18/02 – Sexta-feira

16h – Oficinas de Artes Marciais – Karatê – Piso L2

17h até 19h – Pipoco – Salvador FM com pocket show de Pablo

19h até 20h – Larica Pop – Salvador FM

20h até 21h – BN Na Bola – Salvador FM

19/02 – Sábado

10h às 11h – Aulões de Fit Dance e bike com a Alpha Fitness

11h30 as 12h30 – Pintura de mão – Oficina Kids Youplay;

16h – Oficinas de Artes Marciais – Karatê – Piso L2

20/02 – Domingo

16h – Oficinas de Artes Marciais – Karatê – Piso L2