Sic Bo, o jogo chines de 3 dados

Todos os jogadores que têm como costume frequentar os cassinos, tanto de forma presencial como virtual, conhecem a maioria dos jogos que nesses estabelecimentos aparecem, como por exemplo, pôquer, roleta e blackjack.

No entanto, existem alguns jogos que aparecem em vários cassinos, mas não são muito famosos entre os apostadores, principalmente porque sua popularidade é menor àquela das práticas lúdicas mais famosas a nível mundial. O Sic Bo é um deles.

Se está acostumado a jogar nas máquinas de caça níquel grátis, mas não faz ideia de que se trata este jogo popular chinês, este artigo será muito útil para você!

O que é o Sic Bo?

Originário da China, o Sic Bo se joga usando apenas três dados que se colocam em uma espécie de coqueteleira e uma mesa contendo diferentes números e combinações sobre os quais os jogadores fazem suas apostas.

Mesmo que a mesa utilizada neste jogo seja bastante similar àquela que podemos encontrar na roleta, pois o pano é verde e contém diferentes opções de apostas, o funcionamento é muito diferente.

O Sic Bo oferece várias oportunidades de ganho, e é muito popular no território chines, assim como também está disponível em vários cassinos de ocidente. No entanto, existem muitos jogadores que não sabem bem em que consiste este jogo.

Breve história do jogo

O Sic Bo é um jogo milenar, que foi criado na China faz mais de 2000 anos. Com o passar do tempo, ele ganhou popularidade nos cassinos asiáticos, principalmente na região de Macau, Hong Kong, que é uma das mais ricas do mundo atualmente.

Durante o século XX os imigrantes chineses que tinham chegado aos Estados Unidos levaram o jogo para o mundo ocidental, espalhando-o pelos cassinos desse país, principalmente em aqueles que se localizavam em Las Vegas. No ano de 2002, o Reino Unido incorporou o Sic Bo dentro de seus estabelecimentos de apostas.

Objetivo e dinâmica do jogo

O propósito do jogo é adivinhar a combinação de dados que vão sair nas diferentes mãos, obtendo mais ou menos ganhos de acordo com as eleições das apostas.

Os jogadores devem apostar antes de que os dados sejam lançados, fazendo suas escolhas entre as diferentes escolhas que lhes oferece o tabuleiro.

Tipos de apostas mais populares no Sic Bo

Tal como você deve imaginar, dado que o Sic Bo se joga com 3 dados, existem diferentes tipos de apostas, que podem ser feitas em forma simultânea ou individual.

Grande

Nesta aposta, a soma dos três dados é um número entre o 11 e o 17.

Pequena

Para resultar ganhadora, o total da soma dos dados deve estar entre o 4 e o 10.

Impar

Neste caso, o jogador ganha se o total da soma dos dados é um número ímpar.

Par

Ao contrário do que acontece com a impar, para ganhar neste tipo de aposta é preciso que a soma dos dados seja um número par.

Tripla

O jogador escolhe um número. Se ele sair nos três dados ao mesmo tempo, terá ganhado a aposta tripla.

Qualquer triple

Independentemente de qual for, se o mesmo número sair nos 3 dados, o jogador será o vencedor desta aposta.

Qualquer par

Similar ao tipo anterior, ao invés de 3 dados, esta aposta está baseada em apenas dois deles.