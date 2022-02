Silvânia homenageia Paulinha Abelha após morte da cantora: ‘fomos felizes’

Foto: reprodução



Silvânia Aquino, uma das vocalistas da Banca Calcinha Preta, utilizou as redes sociais para homenagear Paulinha Abelha, que faleceu na quarta-feira (23), aos 43 anos. A cantora compartilhou um vídeo no instagram com momentos ao lado da amiga.

A canção escolhida para as filmagens foi ‘Por que tocou meu coração’, também da banda de forró.

“…A dor não é suficiente pra dizer como me sinto, nós fomos tão felizes juntos, mas agora eu sei que você se foi. Você disse que jamais iria me abandonar, sempre que eu precisasse você estaria aqui, eu posso te perder, mas não posso te esquecer e mesmo que você tenha me deixado, ainda te amo, ainda te amo…”, escreveu Silvânia na legenda.

Paulinha faleceu na noite desta quarta-feira (23) em Aracaju (SE). A vocalista da banda Calcinha Preta estava em coma após ser diagnosticada com problemas renais. Ela foi internada no dia 11 de fevereiro após sofrer um mal estar enquanto voltava de uma turnê.

