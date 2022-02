‘SIM.ZÁS’: Carlinhos Brown anuncia novo álbum com releituras inéditas e grandes parcerias

Foto: Divulgação

“SIM.ZÁS”, o novo álbum de Carlinhos Brown, chega no dia 18 de fevereiro, como um presente de Carnaval para os fãs. O lançamento reúne seis canções autorais revisitadas, trazendo releituras de parcerias com outros grandes nomes da MPB. Carlinhos Brown convida o público para festejar em casa, trazendo a “rememorização de um Carnaval que, mesmo pedindo silêncio nas ruas, existe em nós, e só se renova com enorme frescor”. O álbum será lançado pela Candyall Music, Selo e Editora do artista.

Com coprodução do “parceiro, escudeiro fiel e compadre” Thiago Pugas, e reunindo, também, Jaguar Andrade e Felipe Guedes nos violões, Dudu Reis no Cavaquinho e Miguel Freitas no Baixo, “SIM.ZÁS” traz, em seu repertório, as canções em parceria com Marisa Monte, Pierre Onassis, Junior Meirelles e Arnaldo Antunes.

“A casa, como Centro da Saudade, é também como um pouso da rua. Por isso, SIM.ZÁS, esse sim que busca a velocidade dos tempos, nas respostas que tanto precisamos. Quero reafirmar, nesse álbum, a força melódica de um lugar que fez brotar Caymmi e Gilberto Gil, e que conta com a magnitude da mistura criativa da fonte abundante Brasil. Por isso, parcerias. A poesia carnavalesca dá-se no entrelaçar das notas instrumentais, em especial, da percussão, e da letra. E tudo é mágico. Essas são as minhas primeiras seis notas deste ano em que completo 60 anos”, contou Carlinhos Brown, que selecionou, para o novo trabalho, composições de grandeza melódica, aliadas a parcerias de igual magnitude. Além das canções, o músico presenteará o público com seis clipes no pós-lançamento, e um documentário.