SIMM e Sine oferecem 276 vagas de emprego nesta segunda-feira (28); confira lista

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão-de-Obra (SIMM) e o SineBahia (Serviço de Intermediação para o trabalho) estão com 276 vagas de emprego abertas nesta segunda-feira (28). Entre as oportunidades, estão pedagogo, atendente balconista, padeiro, técnico gráfico e muito mais. As vagas que chamam mais atenção são para as funções de assistente instalador em segurança eletrônica e bombeiro da construção civil, ambos com 10 vagas. Os benefícios e os salários variam de acordo com a função.