SIMM e Sinebahia oferecem 219 vagas de emprego nesta segunda-feira (07)

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão-de-Obra (SIMM) e o SineBahia (Serviço de Intermediação para o trabalho) estão com 219 vagas de emprego abertas nesta segunda-feira (07). Entre as oportunidades, estão vagas para auxiliar administrativo, ajudante de serralheiro, caseiro, costureira em geral, inspetor de equipamentos, entre outros. Os benefícios e os salários variam de acordo com a função.

Os interessados nas oportunidades do SineBahia precisam realizar um agendamento através do endereço www.sacdigital.ba.gov.br ou APP SACDigital – disponíveis nos sistemas Android e iOS. Os documentos necessários são Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade; CNH, se a vaga exigir, além de certificados de cursos, se assim desejar.

Vale ressaltar que essas são apenas algumas vagas disponíveis e estão sujeitas ao limite de encaminhamentos. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de seu município.

Já para ter acesso as vagas do SIMM, os candidatos deverão acessar este site para agendar o atendimento. Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número: 3202-2005 para o agendamento). O atendimento está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via whatsapp; a escolha é no momento do agendamento.

Confira abaixo a lista de vagas do SIMM e do SineBahia para Salvador e interior da Bahia

Vagas do SineBahia AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ESTÁGIO)

Ensino Superior cursando Administração a partir do 4º semestre

Desejável: Conhecimento no Pacote Office

Bolsa Auxílio 600,00

01 VAGA PEDAGOGO (ESTÁGIO)

Ensino Superior cursando Pedagogia a partir do 6º semestre

Bolsa Auxílio 600,00

15 VAGAS TECNÓLOGO EM GASTRONOMIA (ESTÁGIO)

Ensino Superior cursando Gastronomia a partir do 4º semestre

Desejável: conhecimento no Pacote Office

Bolsa Auxílio 600,00

01 VAGA AJUDANTE DE SERRALHEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

03 VAGAS ATENDENTE DE LANCHONETE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário 1.212,00 + benefício

02 VAGAS AUXILIAR DE COZINHA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário 1.212,00

02 VAGAS AUXILIAR DE PINTOR EM AUTOMÓVEIS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 01 mês na função

Salário 1.212,00

02 VAGAS CASEIRO

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário 1.212,00

01 VAGA COSTUREIRA EM GERAL

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário 1.212,00

02 VAGAS COZINHEIRO GERAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função com restaurante delivery

Salário 1.300,00 + benefícios

02 VAGAS CUMIM

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir disponibilidade para dormir no local de trabalho

Desejável: possuir conhecimentos básicos em enfermagem

Salário 1.212,00

02 VAGAS GERENTE DE LOJA E SUPERMERCADO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

03 VAGAS INSPETOR DE EQUIPAMENTOS

Ensino Técnico completo em Eletromecânica ou Metalogia

Obrigatório possuir certificado de alpinista ou acesso por cordas

05 VAGAS INSPETOR DE MEDIÇÃO ALPINISTA

Ensino Técnico completo em Eletromecânica ou Metalogia

Obrigatório possuir certificado de alpinista ou acesso por cordas

05 VAGAS INSPETOR DE MEDIÇÃO

Ensino Técnico completo em Eletromecânica ou Metalogia

05 VAGAS MECÂNICO EM MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A’ e conhecimento em motores 2/4 tempos

01 VAGAS REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’ e veículo próprio

01 VAGA SUBGERENTE DE RESTAURANTE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função com liderança em restaurantes

Obrigatório possuir conhecimento em informática

Salário 1.500,00 + benefício

02 VAGAS VENDEDOR DE CONSÓRCIO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário 1.212,00 + benefício

20 VAGAS VAGAS DA UNIDADE CAPAZ (SSA – SHOPPING BARRA) AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário + benefício será informado na entrevista

OBS: Seleção vai ocorrer no dia 08/02/2022 às 15h

01 VAGA TELEMARKETING ATIVO

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário + benefício serão informados na entrevista

OBS: Seleção vai ocorrer no dia 08/02/2022 às 14h

01 VAGA TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário + benefício serão informados na entrevista

OBS: Seleção vai ocorrer no dia 07/02/2022 às 14h

01 VAGA TÉCNICO QUÍMICO (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Técnico completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário 2.746,00 + benefício

OBS: Seleção vai ocorrer no dia 07/02/2022 às 10h

01 VAGA COMMIS (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

Salário 1.215,06+ benefícios

OBS: Seleção vai ocorrer no dia 15/02/2022 às 13h

01 VAGA LAVADOR DE PRATOS (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

Salário 1.215,06+ benefício

OBS: Seleção vai ocorrer no dia 15/02/2022 às 13h

01 VAGA AUXILIAR DE PESSOAL (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário 1.697,00 + benefício

OBS: Seleção vai ocorrer no dia 09/02/2022 às 09h

01 VAGA FIEL DE DEPÓSITO (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 03 meses na carteira

Salário 1.215,06+ benefício

OBS: Seleção vai ocorrer no dia 07/02/2022 às 15h

01 VAGA VAGAS DE CAETITÉ COORDENADOR DE ENGENHARIA

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’, registro ativo no CREA, conhecimento avançado no Pacote Office, em projetos de mina, e usinas de minério

01 VAGA TÉCNICO DE MINA E GEOLOGIA

Ensino Técnico completo em Mineração;

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’, conhecimento avançado no Pacote Office, em Gestão Documental, Análise de Dados, Software de Mapeamento e registro ativo no CREA

01 VAGA ESPECIALISTA EM ENGENHARIA MECÂNICA

Ensino Superior completo em Engenharia Mecânica

Obrigatório possuir CNH ‘B’, registro ativo no CREA e conhecimento avançado no Pacote Office e em projetos de engenharia mecânica

01 VAGA ESPECIALISTA EM ENGENHARIA ELÉTRICA

Ensino Superior completo em Engenharia;

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’, conhecimento avançado em inglês, no Pacote Office, AutoCAD e em minas e usinas de minério

02 VAGAS VAGAS DE BARREIRAS MONITOR DE RESSOCIALIZAÇÃO PRISIONAL (PCD)

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função como vigilante

01 VAGA EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA EDUCADOR FÍSICO (ESTÁGIO)

Ensino Superior cursando Educação Física a partir do 3° semestre

Desejável: Habilidade em informática

05 VAGAS PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Ensino Superior completo em Educação Física

Experiência mínima de 06 meses na função com musculação, ginástica ou artes marciais

Obrigatório possuir conhecimento básico em informática e Registro no Conselho Estadual

05 VAGAS GERENTE COMERCIAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA GARÇOM

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

