SIMM e Sinebahia oferecem 241 vagas de emprego nesta quarta (16); veja lista

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão-de-Obra (SIMM) e o SineBahia (Serviço de Intermediação para o trabalho) estão com 241 vagas de emprego abertas para esta quarta-feira (16).

Entre as oportunidades, estão vendedor, mecânico, pintor de obras, mestre de obras, corretor de imóveis e mais. As oportunidades que mais chamam atenção são para as funções de carpinteiro com 30 vagas e armador de ferragens com 10. Os benefícios e os salários variam de acordo com a função.

Os interessados nas oportunidades do SineBahia precisam realizar um agendamento através do endereço www.sacdigital.ba.gov.br ou APP SACDigital – disponíveis nos sistemas Android e iOS. Os documentos necessários são Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade; CNH, se a vaga exigir, além de certificados de cursos, se assim desejar.

Essas são apenas algumas vagas disponíveis e estão sujeitas ao limite de encaminhamentos. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de seu município.

Já para ter acesso as vagas do SIMM, os candidatos deverão acessar este site para agendar o atendimento. Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número: 3202-2005 para o agendamento). O atendimento está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via whatsapp; a escolha é no momento do agendamento.

Confira abaixo a lista de vagas do SIMM e do SineBahia para Salvador e neste link a lista de oportunidades no interior da Bahia.

VAGAS DO SINEBAHIA ENGENHEIRO CIVIL (ESTÁGIO) Ensino Superior cursando Engenharia Civil a partir do 5° semestre Desejável: Domínio em Excel e MSProject Bolsa Auxílio: 1.000.00, + benefício 01 VAGA OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO (ESTÁGIO) Ensino Superior cursando Administração ou Gestão Comercial a partir do 3º período 01 VAGA AÇOUGUEIRO Ensino Médio completo Experiência mínima de 06 meses na carteira Obrigatório residir nas localidades de Tancredo Neves, Cabula, São Gonçalo ou Mata Escura 02 VAGAS AJUDANTE DE ELETRICISTA Ensino Médio completo Experiência mínima de 06 meses na carteira Obrigatório possuir CNH ‘D’, cursos NR10, NR12, NR35 e disponibilidade de horário Salário 1.398,34 + benefício 02 VAGAS ALINHADOR DE DIREÇÃO Ensino médio completo Experiência mínima de 06 meses na carteira 01 VAGA ANALISTA CONTÁBIL Ensino Superior completo em Ciências Contábeis Experiência na função com Legislação Fiscal Obrigatório possuir conhecimento intermediário em Excel 01 VAGA ANALISTA DE MÍDIAS SOCIAIS Ensino Superior cursando Publicidade e Propaganda ou Marketing a partir do 4º semestre Experiência na função Salário 3.000,00 + benefício 01 VAGA COORDENADOR DE LIMPEZA Ensino Médio completo Experiência mínima de 06 meses na função com liderança Obrigatório possuir CNH ‘B’ e conhecimento no Pacote Office Salário 2.700,00 + benefício 01 VAGA COMPRADOR Ensino Médio completo Experiência mínima de 03 meses na carteira 03 VAGAS CHURRASQUEIRO Ensino Médio completo Experiência mínima de 06 meses na carteira Obrigatório possuir disponibilidade de horário Salário 1.339,00 + benefícios 02 VAGAS ENVELOPADOR Ensino Médio completo Experiência mínima de 06 meses na função 02 VAGAS ESTOFADOR DE MÓVEIS Ensino Fundamental completo Experiência mínima de 06 meses na função Salário 1.512,00 + benefício 01 VAGA INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS Ensino Fundamental completo Experiência mínima de 06 meses na função Salário 1.221,20 + benefício 02 VAGAS MECÂNICO EM MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS Ensino Fundamental completo Experiência mínima de 06 meses na função Obrigatório possuir CNH ‘A’ e conhecimento em motores 2 e 4 tempos 01 VAGA MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL Ensino Médio completo Experiência mínima de 06 meses na carteira Obrigatório possuir CNH ‘B’ 01 VAGA REPARADOR TÉCNICO Ensino Técnico completo em Eletrônica Experiência mínima de 06 meses na função Salário 1.800,00 + benefício 01 VAGA VAGAS DO SIMM