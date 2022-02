SIMM e Sinebahia oferecem 316 vagas de emprego nesta sexta (25); veja lista

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão-de-Obra (SIMM) e o SineBahia (Serviço de Intermediação para o trabalho) estão com 316 vagas de emprego abertas nesta sexta-feira (25). Entre as oportunidades, estão vendedor interno, auxiliar de crédito, confeiteiro, técnico gráfico e muito mais. As vagas que chamam mais atenção são para as funções de bombeiro civil, com 10 vagas e pedagogo, com 5. Os benefícios e os salários variam de acordo com a função.

Os interessados nas oportunidades do SineBahia precisam realizar um agendamento através do endereço www.sacdigital.ba.gov.br ou APP SACDigital – disponíveis nos sistemas Android e iOS. Os documentos necessários são Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade; CNH, se a vaga exigir, além de certificados de cursos, se assim desejar. Essas são apenas algumas vagas disponíveis e estão sujeitas ao limite de encaminhamentos. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de seu município.

Já para ter acesso as vagas do SIMM, os candidatos deverão acessar este site para agendar o atendimento. Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número: 3202-2005 para o agendamento). O atendimento está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via whatsapp; a escolha é no momento do agendamento.

Confira abaixo a lista de vagas do SIMM e do SineBahia para Salvador e neste link a lista de oportunidades no interior da Bahia.

Ensino Superior cursando Letras a partir do 4° semestre

Ensino Superior cursando Letras em Inglês a partir do 4° semestre

TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (ESTÁGIO)

Ensino Técnico em curso na área

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário: 1.284,15 + benefício

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA

Experiência mínima de 06 meses na função em locais de áreas classificadas

Obrigatório possuir CNH ‘A’, moto própria, cursos NR18, NR20, NR33, NR35 e de Bombeiro Civil ou de Noção de Segurança, além de disponibilidade para realizar viagens

AUXILIAR EM LINHA DE PRODUÇÃO

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar em regime de turno

Experiência mínima de 06 meses na função com material de construção

Salário: 1.265,00 + benefício

02 VAGAS

BOMBEIRO CIVIL INDUSTRIAL

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘D’, cursos de Condutor de Veiculo de Emergência, Bombeiro Civil, NR10(40h), NR33(40h), NR20, NR31 e credenciamento no Corpo de Bombeiros Militares da Bahia

Salário: 2.122,20 + benefício

Experiência mínima de 06 meses na função com material de construção

Salário: 1.500,00 + benefício

EDITOR DE MÍDIA AUDIOVISUAL

Ensino Superior completo em Comunicação Social, Rádio e TV ou afins

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário: 2.500,00 + benefício

Ensino Técnico completo em Eletrotécnica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e disponibilidade para realizar viagens

EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir habilidade na cozinha

Salário: 1.212,00 + benefício

01 VAGA

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A’ e moto própria

Salário: 1.600,00 + benefício

REPARADOR DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS

Experiência mínima de 06 meses na função com manutenção em equipamentos de ginástica

Salário: 1.300,00 + benefício

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A’ e moto própria

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir disponibilidade para realizar viagens

Salário: 1.820,92 + benefício

SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAIS

Experiência mínima de 06 meses na carteira com liderança de equipe

Salário: 1.212,00 + benefício

TÉCNICO DE ELETRODOMÉSTICO

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’, carro próprio e curso de informática

Salário: 1.850,00 + benefício

TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO

Ensino Técnico completo em Refrigeração

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário: 1.600,00 + benefício

Ensino Técnico completo em Mecânica, Elétrica ou Eletrotécnica

Experiência mínima de 06 meses na função com indústria

TÉCNICO DE CONTROLE DA QUALIDADE

Ensino Técnico completo em Química ou Petroquímica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CRQ no conselho regional de química e disponibilidade para trabalhar em regime de turnos

TECNÓLOGO EM LOGÍSTICA DE TRANSPORTE

Experiência mínima de 06 meses na função com transporte

Obrigatório possuir conhecimento em manutenção de veículos e no Pacote Office

Salário: 2.000,00 + benefício