SIMM e Sinebahia oferecem 316 vagas de emprego nesta terça-feira (08); veja lista

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão-de-Obra (SIMM) e o SineBahia (Serviço de Intermediação para o trabalho) estão com 316 vagas de emprego abertas nesta terça-feira (08). Entre as oportunidades, estão vagas para consultor comercial, serralheiro, pintor, cozinheiro designer gráfico, entre outros. Os benefícios e os salários variam de acordo com a função.

Os interessados nas oportunidades do SineBahia precisam realizar um agendamento através do endereço www.sacdigital.ba.gov.br ou APP SACDigital – disponíveis nos sistemas Android e iOS. Os documentos necessários são Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade; CNH, se a vaga exigir, além de certificados de cursos, se assim desejar.

Vale ressaltar que essas são apenas algumas vagas disponíveis e estão sujeitas ao limite de encaminhamentos. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de seu município.

Já para ter acesso as vagas do SIMM, os candidatos deverão acessar este site para agendar o atendimento. Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número: 3202-2005 para o agendamento). O atendimento está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via whatsapp; a escolha é no momento do agendamento.

Confira abaixo a lista de vagas do SIMM e do SineBahia para Salvador e interior da Bahia

VAGAS DO SINEBAHIA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ESTÁGIO)

Ensino Superior cursando Administração a partir do 4º semestre

Desejável: Conhecimento no Pacote Office

Bolsa Auxílio 600,00

01 VAGA

PEDAGOGO (ESTÁGIO)

Ensino Superior cursando Pedagogia a partir do 6º semestre

Bolsa Auxílio 600,00

15 VAGAS

AJUDANTE DE SERRALHEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

03 VAGAS

ANALISTA DE NEGÓCIOS

Ensino Superior completo em Administração, Relações Humanas, Marketing, Gestão Comercial ou afins

Experiência mínima de 06 meses na função com consultoria e instrutória em Marketing ou planejamento empresarial

Obrigatório possuir disponibilidade para realizar viagens

06 VAGAS

ATENDENTE DE LANCHONETE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário 1.212,00 + benefício

02 VAGAS

AUXILIAR DE PINTOR EM AUTOMÓVEIS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 01 mês na função

Salário 1.212,00

02 VAGAS

CASEIRO

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário 1.212,00

01 VAGA

COZINHEIRO GERAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função com restaurante delivery

Salário 1.300,00 + benefícios

02 VAGAS

GERENTE DE LOJA E SUPERMERCADO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

03 VAGAS

INSPETOR DE EQUIPAMENTOS

Ensino Técnico completo em Eletromecânica ou Metalogia

Obrigatório possuir certificado de alpinista ou acesso por cordas

05 VAGAS

INSPETOR DE MEDIÇÃO ALPINISTA

Ensino Técnico completo em Eletromecânica ou Metalogia

Obrigatório possuir certificado de alpinista ou acesso por cordas

05 VAGAS

INSPETOR DE MEDIÇÃO

Ensino Técnico completo em Eletromecânica ou Metalogia

05 VAGAS

MECÂNICO EM MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A’ e conhecimento em motores 2/4 tempos

01 VAGA

PINTOR DE AUTOMÓVEL

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 03 meses na função

Salário 1.380,00 + benefício

02 VAGAS

SERRALHEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

05 VAGAS

SUBGERENTE DE RESTAURANTE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função com liderança em restaurantes

Obrigatório possuir conhecimento em informática

Salário 1.500,00 + benefício

02 VAGAS

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima 06 meses na carteira com materiais de construção

Obrigatório possuir conhecimento básico em informática

Salário 1.300,00 + benefício

02 VAGAS

VENDEDOR PORTA A PORTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’ e veículo próprio

01 VAGA

VENDEDOR DE CONSÓRCIO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário 1.212,00 + benefício

20 VAGAS

VAGAS DA UNIDADE CAPAZ (SSA – SHOPPING BARRA)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário + benefício será informado na entrevista

OBS: Seleção vai ocorrer no dia 10/02/2022 às 15h

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 03 meses na função

Salário 1.257,70 + benefício que serão informados na entrevista

OBS: Seleção vai ocorrer no dia 10/02/2022 às 15h

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 03 meses na função

Salário 1.222,00 + benefícios que serão informados na entrevista

OBS: Seleção vai ocorrer no dia 10/02/2022 às 16h

01 VAGA

TELEMARKETING ATIVO

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário + benefício serão informados na entrevista

OBS: Seleção vai ocorrer no dia 08/02/2022 às 14h

01 VAGA

CUMMIN (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

Salário 1.215,06+ benefícios

OBS: Seleção vai ocorrer no dia 15/02/2022 às 13h

01 VAGA

LAVADOR DE PRATOS (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

Salário 1.215,06+ benefício

OBS: Seleção vai ocorrer no dia 15/02/2022 às 13h

01 VAGA

AUXILIAR DE PESSOAL (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário 1.697,00 + benefício

OBS: Seleção vai ocorrer no dia 09/02/2022 às 09h

01 VAGA

VAGAS DE LAURO DE FREITAS

ATENDENTE DE LANCHONETE (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

Obrigatório apresentar atestado médico atualizado e possuir disponibilidade para trabalhar em escala

04 VAGAS

CONSULTOR DE VENDAS EXTERNAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’

Atividade: Atuar na captação de novos clientes e na locação de equipamentos

Salário 1.500,00 + comissão de 3%

01 VAGA

CONSULTOR DE VENDAS EM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

Obrigatório possuir CNH “A”, veículo próprio, conhecimento de rotas e disponibilidade para realizar viagens

Atividade: Atuar na visita e captação de clientes atendendo cidades vizinhas

Salário + comissão

01 VAGA

MECÂNICO DE MÁQUINAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

Salário 1.600,00

01 VAGA

VAGAS DE CAETITÉ PARA 08/02/2022

COORDENADOR DE ENGENHARIA

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’, registro ativo no CREA, conhecimento avançado no Pacote Office, em projetos de mina, e usinas de minério

01 VAGA

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA MECÂNICA

Ensino Superior completo em Engenharia Mecânica

Obrigatório possuir CNH ‘B’, registro ativo no CREA e conhecimento avançado no Pacote Office e em projetos de engenharia mecânica

01 VAGA

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA ELÉTRICA

Ensino Superior completo em Engenharia;

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’, conhecimento avançado em inglês, no Pacote Office, AutoCAD e em minas e usinas de minério

02 VAGAS

DESIGNER GRÁFICO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário 1.400,00 + comissão

01 VAGA

VAGAS DE ILHÉUS PARA 08/02/2022

ENCANADOR PREDIAL

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

REPOSITOR DE HORTIFRUTTI

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

REPOSITOR DE LOJA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

VENDEDOR EXTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’, carro próprio e Disponibilidade para realizar viagens

01 VAGA

MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

ASSISTENTE TÉCNICO EM ELETRÔNICA

Ensino Técnico completo em Eletrônica

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

VAGAS DE ITABUNA

ENGENHARIA CIVIL (ESTÁGIO)

Ensino Superior cursando Engenharia Civil a partir do 7ª semestre

Desejável: Conhecimento no Pacote Office e AutoCAD

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO DE VENDAS (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

01 VAGA

MONITOR DE RESSOCIALIZAÇÃO (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

01 VAGA

SERVIÇOS GERAIS (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

01 VAGA

TÉCNICO DE SUPORTE DE TI

Ensino Técnico completo em Informática

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento no Pacote Office, em administração de redes, Linux e Windows Server 2008, 7 e 10

01 VAGA

PSICÓLOGO EDUCACIONAL

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira em convivência e fortalecimento de vínculos

Obrigatório possuir disponibilidade de horário

01 VAGA

LABORATORISTA DE SOLO E CONCRETO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir disponibilidade de horário

01 VAGA

BABÁ

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir disponibilidade de horário para trabalhar em fim de semana/feriados e residir em Itabuna

01 VAGA

CHEFE DE COZINHA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

Obrigatório possuir conhecimento em Buffet à La carte e disponibilidade de horário

01 VAGA

DOMÉSTICA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir dsponibilidade de horário

01 VAGA

OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório residir em Itabuna

01 VAGA

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função com construção civil

Obrigatório possuir conhecimento em elétrica/hidráulica e disponibilidade para realizar viagens

03 VAGAS

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO EM AR CONDICIONADO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função com refrigeradores, lavadoras, micro-ondas e bebedouros

Obrigatório residir em Itabuna

03 VAGAS

AJUDANTE DE OBRAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Atividade: Atuar em construção civil

05 VAGAS

ELETRICISTA INDUSTRIAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento em Elétrica industrial

05 VAGAS

PEDREIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na área

Atividade: Atuar em construção civil

05 VAGAS

ALMOXARIFADO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Atividade: Atuar na liderança dos auxiliares e realizar compras de materiais

01 VAGA

AUXILIAR DE ALMOXARIFE

Ensino Médio completo

Obrigatório possuir conhecimento no Pacote Office e em tributos

01 VAGA

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

ENCARREGADO DE OBRA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função com gestão de equipe na construção civil

01 VAGA

MESTRE DE OBRAS

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO

Ensino Técnico completo em Enfermagem do Trabalho

Experiência mínima de 06 meses na função com construção civil

Obrigatório possuir conhecimento em normas regulamentadoras referentes à segurança e medicina do trabalho

01 VAGA

MOTORISTA CARRETEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira caminhão Munck

Obrigatório possuir CNH “E”, disponibilidade para realizar viagens e residir em Itaubna

01 VAGA

PADEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

CONFEITEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

AJUDANTE DE CONFEITARIA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

TRABALHADOR RURAL

Não exige escolaridade

Obrigatório possuir disponibilidade para mudança

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO EM VENDAS

Ensino Médio completo

Obrigatório possuir idade maior que 18 anos e residir em Itabuna

10 VAGAS

VENDEDOR PORTA A PORTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Residir em Itabuna

01 VAGA

PROGRAMADOR DE COMPUTAÇÃO / ANALISTA DESENVOLVEDOR

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses na função com desenvolvimento de programas de computador

04 VAGAS

VAGAS DE SENHOR DO BONFIM

MECÂNICO DE SUSPENSÃO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

COZINHEIRA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

CONSULTOR TÉCNICO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira com vendas

Obrigatório possuir CNH ‘B’

Salário + comissão

01 VAGA

VENDEDOR DE MERCADORIAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

PROFESSOR DELÍNGUA INGLESA

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir fluência em inglês e cursos de idiomas

01 VAGA

VAGAS DE VITÓRIA DA CONQUISTA

AÇOUGUEIRO

Experiência na função

01 VAGA

ALINHADOR DE DIREÇÃO

Experiência na função

01 VAGA

AUXILIAR FINANCEIRO

Ensino Médio completo

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’ e boa comunicação

Atividade: Atuar no atendimento ao cliente, faturamento e controle de relatórios diários

01 VAGA

AUXILIAR FINANCEIRO

Ensino Superior completo em Administração de Empresas

Obrigatório possuir boa comunicação e proatividade

Atividade: Atuar na execução de rotinas administrativas e financeiras

01 VAGA

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e disponibilidade para realizar viagens

01 VAGA

CARPINTEIRO

Experiência na função

05 VAGAS

CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA

Ensino Fundamental completo

Não exige experiência

01 VAGA

CONSULTOR DE VENDAS

Experiência na função

Atividade: Atuar nas vendas de celulares e chips

Salário + benefício

01 VAGA

EDUCADOR

Ensino Superior completo com licenciatura em Educação

Experiência na função em sala de aula

Obrigatório possuir bom relacionamento

01 VAGA

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e disponibilidade para realizar viagens

01 VAGA

EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS

Ensino Fundamental incompleto

Experiência na função

Salário 1.212,00 + vale-transporte

01 VAGA

ENCANADOR

Experiência na função

01 VAGA

GERENTE EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Ensino Superior completo em Engenharia da Computação ou afins

Obrigatório possuir conhecimento em Java ou outra linguagem de programação

OBS: O candidato trabalhará em Home Office

01 VAGA

GERENTE DE PROJETOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Ensino Superior completo em Administração ou Tecnologia da Informação

Experiência na função com gestão de pessoas, projetos e produtos de tecnologia

Obrigatório possuir conhecimento em gestão estratégica, financeira e operacional de contas e clientes

01 VAGA

INSPETOR DE RISCO

Experiência na função com agropecuária ou floresta

Obrigatório possuir veículo próprio

Atividade: Realizar vistorias e inspeções em imóveis rurais na região

01 VAGA

MECÂNICO

Experiência na função com caixa e marcha

01 VAGA

MECÂNICO EM MANUTENÇÃO DE BOMBAS

Experiência na função

01 VAGA

MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL

Experiência na função

01 VAGA

MONTADOR DE AUTOMÓVEIS

Experiência na função

01 VAGA

MONTADOR DE MÓVEIS EM MADEIRA

Obrigatório possuir ferramentas e documentação em dia

Atividade: Atuar na montagem de móveis para clientes

01 VAGA

OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e disponibilidade para realizar viagens

04 VAGAS

OPERADOR DE CALDEIRA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir curso NR13 – Operação de caldeira e instrução de trabalho

01 VAGA

PINTOR DE AUTOMÓVEIS

Ensino Médio incompleto

Experiência na função

01 VAGA

PINTOR DE OBRAS

Experiência na função

01 VAGA

REPOSITOR DE SUPERMERCADO

Experiência na função

Obrigatório possuir CNH ‘A’ e residir nas proximidades da Boa Vista

01 VAGA

SUPERVISOR COMERCIAL

Ensino Médio completo

Experiência na função com crédito

01 VAGA

TÉCNICO DE REDE EM TELECOMUNICAÇÕES

Ensino Médio completo

Experiência na função em manutenção e instalação de fibra óptica

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’, cursos na área de informática e disponibilidade para realizar serviços externos

01 VAGA

TÉCNICO MECÂNICO

Atividade: Atuar na manutenção corretivo-preventiva de velocímetros e tacógrafos de veículos.

01 VAGA

TORNEIRO MECÂNICO

Experiência na função

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Experiência na função

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’, disponibilidade para realizar viagens e moto própria

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Obrigatório possuir CNH ‘A’, veículo próprio, proatividade e boa comunicação

Salário + comissão + ajuda de custo com combustível

01 VAGA

VAGAS DO SIMM