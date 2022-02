SIMM e Sinebahia oferecem 373 vagas de emprego nesta quarta (23); veja lista

Foto: Reprodução | GovBA

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão-de-Obra (SIMM) e o SineBahia (Serviço de Intermediação para o trabalho) estão com 373 vagas de emprego abertas nesta quinta-feira (24). Entre as oportunidades, estão vendedor interno, auxiliar de crédito, confeiteiro, técnico gráfico e muito mais. As vagas que chamam mais atenção são para as funções de auxiliar de crédito, com 28 vagas e carpinteiro, com 30. Os benefícios e os salários variam de acordo com a função.

Os interessados nas oportunidades do SineBahia precisam realizar um agendamento através do endereço www.sacdigital.ba.gov.br ou APP SACDigital – disponíveis nos sistemas Android e iOS. Os documentos necessários são Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade; CNH, se a vaga exigir, além de certificados de cursos, se assim desejar. Essas são apenas algumas vagas disponíveis e estão sujeitas ao limite de encaminhamentos. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de seu município.

Já para ter acesso as vagas do SIMM, os candidatos deverão acessar este site para agendar o atendimento. Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número: 3202-2005 para o agendamento). O atendimento está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via whatsapp; a escolha é no momento do agendamento.

Confira abaixo a lista de vagas do SIMM e do SineBahia para Salvador e neste link a lista de oportunidades no interior da Bahia.

VAGAS DO SINEBAHIA

AUXILIAR CONTÁBIL (ESTÁGIO)

Ensino Superior cursando Contabilidade a partir do 6º semestre

01 VAGA

ADESIVADOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’

01 VAGA

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função em locais de áreas classificadas ou

Obrigatório possuir CNH ‘A’, moto própria, cursos NR18, NR20, NR33, NR35 , Bombeiro civil ou Noção de Segurança e disponibilidade para realizar viagens

05 VAGAS

ALINHADOR DE DIREÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário 1.212,00 + benefício

01 VAGA

ANALISTA CONTÁBIL

Ensino Superior cursando Ciências contábeis a partir do 3º semestre

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário 2.500,00 + benefício

01 VAGA

ASSENTADOR DE VIDROS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função com manuseio de vidro e instalação de esquadrias

Salário 1.400,00 + benefício

02 VAGAS

ASSISTENTE EM SERVIÇO DE CONTABILIDADE

Ensino Superior cursando Ciências Contábeis a partir do 3º semestre

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário 1.600,00+ benefício

01 VAGA

AUXILIAR DE CRÉDITO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função com vendas de empréstimos consignados

Salário 1.290,00 + benefício

28 VAGAS

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira com eletricidade predial e comando elétrico

Salário 1.300,00 + benefício

01 VAGA

AUXILIAR MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir disponibilidade para realizar viagens

01 VAGA

CONFEITEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir disponibilidade de horário

Salário 1.212,00 + benefício

02 VAGAS

COSTUREIRA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função com maquina de fechamento

Salário 1.213,00 + benefício

01 VAGA

ENVELOPADOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

ESTOFADOR DE MÓVEIS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir habilidade com costura

01 VAGA

MECÂNICO DE AUTO EM GERAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função com

Salário 1.212,00 + benefício

02 VAGAS

MECÂNICO DE COMBUSTÃO

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’, conhecimento em motores estacionários 5.5 a 13.0 HP, motores elétrico de 2 a 5 CV

01 VAGA

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e carro próprio

01 VAGA

OPERADOR DE TRIAGEM E TRANSBORDO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir disponibilidade para participar de treinamento e mudança para a cidade de São Paulo

Salário 1.661,00 + benefício

01 VAGA

OPERADOR DE OXICORTE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função com operação de máquina, mesa de corte, plasma e laser

Obrigatório possuir conhecimento em desenho técnico e medição

Salário 2.300,00 + benefício

01 VAGA

RECEPCIONISTA / SECRETÁRIA

Ensino Superior completo em Secretariado, Administração ou afins

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento em Pacote Office

Salário 1.600,00 + benefício

01 VAGA

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A’ e moto própria

01 VAGA

SERRALHEIRO DE ALUMÍNIO

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira com esquadrias de alumínio e em corte de peças

Salário 1.400,00 + benefício

02 VAGAS

SUPERVISOR DE LOGÍSTICA

Ensino Superior cursando Logística ou Administração a partir do 3º semestre

Experiência mínima de 06 meses na carteira com liderança de equipe

Obrigatória possuir conhecimento em informática

Salário 1.470,74 + benefício

01 VAGA

TÉCNICO GRÁFICO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função com manipulação de dados em formulários eletrônicos

Obrigatório possuir disponibilidade para participar de treinamento na cidade de São Paulo

Salário 4.000,00 + benefício

01 VAGA

TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO

Ensino Técnico completo em Refrigeração

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário 1.600,00 + benefício

01 VAGA

TECNÓLOGO EM LOGÍSTICA DE TRANSPORTE

VAGAS DO SIMM