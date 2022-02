SIMM e Sinebahia oferecem 436 vagas de emprego nesta quinta-feira (10); veja lista

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão-de-Obra (SIMM) e o SineBahia (Serviço de Intermediação para o trabalho) estão com 336 vagas de emprego abertas nesta quinta-feira (10). Entre as oportunidades, estão vagas para vendedor, camareira, professor de matemática, consultor comercial, entre outros. Os benefícios e os salários variam de acordo com a função.

Os interessados nas oportunidades do SineBahia precisam realizar um agendamento através do endereço www.sacdigital.ba.gov.br ou APP SACDigital – disponíveis nos sistemas Android e iOS. Os documentos necessários são Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade; CNH, se a vaga exigir, além de certificados de cursos, se assim desejar.

Vale ressaltar que essas são apenas algumas vagas disponíveis e estão sujeitas ao limite de encaminhamentos. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de seu município.

Já para ter acesso as vagas do SIMM, os candidatos deverão acessar este site para agendar o atendimento. Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número: 3202-2005 para o agendamento). O atendimento está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via whatsapp; a escolha é no momento do agendamento.

Confira abaixo a lista de vagas do SIMM e do SineBahia para Salvador e neste link a lista de oportunidades no interior da Bahia

VAGAS DO SINEBAHIA ENGENHEIRO CIVIL (ESTÁGIO) Ensino Superior cursando Engenharia Civil a partir do 5° semestre Desejável: Domínio em Excel e MSPROJECT Bolsa Auxílio 1.000,00 + beneficio 01 VAGA AJUDANTE EM MONTAGEM DE TELAS Ensino Fundamental completo Experiência mínima de 06 meses na carteira com construção civil Salário 1.337,95 + benefício 06 VAGAS ALINHADOR DE DIREÇÃO Ensino Médio completo Experiência mínima de 06 meses na carteira 01 VAGA ANALISTA CONTÁBIL Ensino Superior completo em Ciências Contábeis Experiência mínima de 06 meses na carteira com lucro real e envio de declarações do setor contábil Obrigatório possuir conhecimento em contabilidade, legislação tributaria, impostos direitos e indiretos 01 VAGA ANALISTA DE NEGÓCIOS Ensino Superior completo em Administração, Relações Humanas, Marketing, Gestão Comercial ou afins Experiência mínima de 06 meses na função com consultoria e instrutória em Marketing ou planejamento empresarial Obrigatório possuir disponibilidade para realizar viagens 06 VAGAS ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS Ensino Superior completo em Gestão de Pessoas, Administração ou Psicologia Experiência mínima de 06 meses na carteira Salário 2.000,00 + benefício 01 VAGA ASSISTENTE FINANCEIRO Ensino Médio completo Experiência mínima de 06 meses na carteira 01 VAGA AUXILIAR TÉCNICO Ensino Médio completo Experiência mínima de 06 meses na função Obrigatório residir nos bairros de Pernambués ou Saramandaia 03 VAGAS CAIXA EM LOTÉRICA Ensino Médio completo Experiência mínima de 03 meses comprovada em carteira Salário 1.212,00 + benefício 10 VAGAS CASEIRO Ensino Médio incompleto Experiência mínima de 06 meses na função Salário 1.212,00 01 VAGA CONTROLADOR DE PRODUÇÃO Ensino Fundamental completo Experiência mínima de 06 meses na função Obrigatório possuir conhecimento em Excel e veículo próprio 01 VAGA

DESENHISTA DE PRODUTO NA CONSTRUÇÃO CIVIL Ensino Técnico completo em Edificações Experiência mínima de 06 meses na função com topografia e planta baixa Salário 1.212,00 + benefício 15 VAGAS ENCARREGADO DE SEÇÃO EM CONTROLE DE PRODUÇÃO Ensino Técnico completo em Produção Experiência mínima de 06 meses na função com indústria têxtil 01 VAGA JARDINEIRO Ensino Fundamental incompleto Experiência mínima de 06 meses na função com maquina roçadeira, poda de arbustos e cerca viva Salário 1.221,20 + benefício 05 VAGAS TÉCNICO DE ELETRODOMÉSTICOS Ensino Médio completo Experiência mínima de 06 meses na função Obrigatório possuir CNH ‘B’, conhecimento básico em informática para manusear aplicativos e carro próprio 02 VAGAS TÉCNICO DE MANUTENÇÃO EM SMARTPHONE Ensino Técnico completo em Eletrônica Experiência mínima de 06 meses na função Salário 1.800,00 + benefício 01 VAGA TECNÓLOGO EM EDIFICAÇÕES Ensino Técnico completo em Edificações Experiência mínima de 06 meses na função em cadastro de planta baixa em campo 15 VAGAS VENDEDOR INTERNO Ensino Médio completo Experiência mínima 06 meses na carteira com materiais de construção Obrigatório possuir conhecimento básico em informática Salário 1.300,00 + benefício 02 VAGAS VENDEDOR PORTA A PORTA Ensino Médio completo Experiência mínima de 06 meses na função 02 vagas VAGAS DO SIMM