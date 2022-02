SIMM e Sinebahia oferecem mais de 110 vagas de emprego nesta quinta-feira (03); veja lista

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão-de-Obra (SIMM) e o SineBahia (Serviço de Intermediação para o trabalho) estão com 114 vagas de emprego abertas nesta quinta-feira (03). Entre as oportunidades, estão vagas para enfermeiro, recursos humanos, mestre de obras, doceira e muito mais. Os benefícios e os salários variam de acordo com a função.

Os interessados nas oportunidades do SineBahia precisam realizar um agendamento através do endereço www.sacdigital.ba.gov.br ou APP SACDigital – disponíveis nos sistemas Android e iOS. Os documentos necessários são Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade; CNH, se a vaga exigir, além de certificados de cursos, se assim desejar.

Vale ressaltar que essas são apenas algumas vagas disponíveis e estão sujeitas ao limite de encaminhamentos. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de seu município.

Já para ter acesso as vagas do SIMM, os candidatos deverão acessar este site para agendar o atendimento. Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número: 3202-2005 para o agendamento). O atendimento está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via whatsapp; a escolha é no momento do agendamento.

Confira abaixo a lista de vagas do SIMM e do SineBahia para Salvador e interior da Bahia.

VAGAS DO SINEBAHIA

ASSISTENTE COMERCIAL DE SEGUROS (ESTÁGIO)

Ensino Superior cursando Administração, Gestão em RH ou afins a partir do 2º semestre

Bolsa Auxílio 600,00

01 VAGA

ENFERMEIRO (ESTÁGIO)

Ensino Superior cursando Enfermagem a partir do 8º semestre

03 VAGAS

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO (ESTÁGIO)

Ensino Superior cursando Administração ou Gestão Comercial a partir do 3º semestre

Bolsa Auxílio 600,00

01 VAGA

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS

Ensino Superior completo em Psicologia

Experiência mínima de 06 meses na carteira com RH

01 VAGA

AUXILIAR CONTÁBIL

Ensino Superior cursando Ciências Contábeis a partir do 3º semestre

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

CONFERENTE DE LOGÍSTICA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório residir nas localidades de Valéria, Pirajá, Paripe, Itacaranha, Alto de Coutos, Águas Claras ou Simões Filho e possuir disponibilidade para trabalhar á noite

Salário 1.581,33 + benefício

06 VAGAS

ENCARREGADO DE LOJA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório residir nas proximidades do Rio Vermelho

Salário 1.300,00 + benefício

02 VAGAS

MECÂNICO EM MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A’ e conhecimento em motores 2/4 tempos

01 VAGA

PINTOR DE FACHADAS

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir curso NR35

Salário 1.910,65 + benefício

06 VAGAS

VENDEDOR DE CONSÓRCIO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário 1.212,00 + benefício

20 VAGAS

VENDEDOR PORTA A PORTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

05 VAGAS

VAGAS DA UNIDADE CAPAZ (SSA – SHOPPING BARRA)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário + benefício será informado na entrevista

OBS: Seleção vai ocorrer no dia 08/02/2022 às 15h

01 VAGA

TELEMARKETING ATIVO

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário + benefício serão informados na entrevista

OBS: Seleção vai ocorrer no dia 08/02/2022 às 14h

01 VAGA

TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário + benefício serão informados na entrevista

OBS: Seleção vai ocorrer no dia 07/02/2022 às 14h

01 VAGA

TÉCNICO QUÍMICO (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Técnico completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário 2.746,00 + benefício

OBS: Seleção vai ocorrer no dia 07/02/2022 às 10h

01 VAGA

AJUDANTE DE COZINHA (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário 1.212,00 + benefício

OBS: Seleção vai ocorrer no dia 04/02/2022 às 14h

01 VAGA

AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Não exige experiência

Salário + benefício que serão informados na entrevista

OBS: Seleção vai ocorrer no dia 04/02/2022 às 14h

01 VAGA

COMMIS (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

Salário 1.215,06+ benefícios

OBS: Seleção vai ocorrer no dia 15/02/2022 às 13h

01 VAGA

LAVADOR DE PRATOS (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

Salário 1.215,06+ benefício

OBS: Seleção vai ocorrer no dia 15/02/2022 às 13h

01 VAGA

SERVENTE DE OBRAS(PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário + benefício serão informados na entrevista

OBS: Seleção vai ocorrer no dia 04/02/2022 às 14h30

03 VAGAS

AUXILIAR DE PESSOAL (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário 1.697,00 + benefício

OBS: Seleção vai ocorrer no dia 09/02/2022 às 09h

01 VAGA

OPERADOR DE CAIXA (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário 1.265,00 + benefício

OBS: Seleção vai ocorrer no dia 04/02/2022 às 10h

05 VAGAS

FIEL DE DEPÓSITO (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 03 meses na carteira

Salário 1.215,06+ benefício

OBS: Seleção vai ocorrer no dia 07/02/2022 às 15h

01 VAGA

VAGAS DE LAURO DE FREITAS

ANALISTA DE MARKETING

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Atividades: Atuar no recebimento/acompanhamento de pais e alunos, fazendo postagem nas redes sociais, criando planos de divulgação e apresentação da empresa para novos clientes

Salário 1.212,00

01 VAGA

COORDENADOR ESCOLAR

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Atividades: Atuar no atendimento de pais/alunos, acompanhando o desenvolvimento das aulas, corrigindo atividades/planos de aulas, controlando faltas de aulas, criando reuniões com professores, e acompanhando a agenda dos alunos no site das escolas

Salário 1.700,00

01 VAGA

CONSULTOR DE VENDAS EXTERNAS

Ensino Médio completo

Experiência na função de 06 meses em carteira

Atividade: Atuar na captação de novos clientes e na locação de equipamentos

Salário 1.500,00 + comissão de 3%

01 VAGA

MECÂNICO EM EQUIPAMENTOS

Ensino Médio completo

Experiência na função de 06 meses em carteira

Atividades: Captação de clientes novos e manutenção dos antigos clientes. Locação de equipamentos

Salário 1.600,00

01 VAGA

VAGAS DE IRECÊ PARA 03/02/2022

MESTRE DE OBRAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’

01 VAGA

CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função com Excel

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’

01 VAGA

MONITOR DE SEGURANÇA ELETRONICA

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’

01 VAGA

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Ensino Fundamental incompleto

Experiência na função

01 VAGA

VENDEDOR EXTERNO

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’ e veículo próprio

02 VAGAS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função com Excel

01 VAGA

VAGAS DE ILHÉUS PARA 03/02/2022

VENDEDOR EXTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’, carro próprio e disponibilidade para realizar viagens

01 VAGA

OPERADOR DE CAIXA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório residir nas proximidades do Malhado

01 VAGA

AUXILIAR DE PRODUÇÃO EM PADARIA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório residir nas proximidades do Malhado

01 VAGA

MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

ASSISTENTE TÉCNICO EM ELETRÔNICA

Ensino Técnico completo em Eletrônica

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

VAGAS DE SENHOR DO BONFIM

MECÂNICO DE SUSPENSÃO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

COZINHEIRA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

CONSULTOR TÉCNICO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira com vendas

Obrigatório possuir CNH ‘B’

Salário + comissão

01 VAGA

VENDEDOR DE MERCADORIAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima 06 meses na carteira

02 VAGAS

PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA

Ensino Superior completo

Obrigatório possuir fluência em inglês e curso de idiomas

01 VAGA

JARDINEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir disponibilidade para realizar viagens

01 VAGA

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir disponibilidade para realizar viagens

01 VAGA

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Técnico completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir disponibilidade para realizar viagens

01 VAGA

OFICIAL DE MANUTENÇÃO

Ensino Técnico completo em Refrigeração Elétrica

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir disponibilidade para realizar viagens

01 VAGA

SUPERVISOR DE EQUIPE

Ensino Superior completo em Administração ou Gestão de Empresas e Pessoas

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir disponibilidade para realizar viagens

01 VAGA

VAGAS DO SIMM