Simony rememora processo contra Dudu Camargo: ‘Tocou minhas partes íntimas’

A cantora Simony relembrou o processo que move por assédio contra o apresentador Dudu Camargo. O caso ocorreu durante a cobertura do carnaval em 2020, na ocasião ele apalpou os seios da artista enquanto ela cobria o evento para uma emissora de TV.

“Eu estava apresentando aí ele chegou lá, ninguém chamou, ele viu que tava ao vivo e já tava o bonito querendo aparecer lá. Ele chegou e começou ‘me dá um selinho?’. Eu já sei que ele não gosta daquilo”, soltou ela durante entrevista para o podcast “Papagaio Falante”.

ASSÉDIO? DUDU CAMARGO É ACUSADO DE ASSEDIAR A CANTORA SIMONY APÓS ALISAR OS SEIOS DA CANTORA AO VIVO NO #BastidoresdoCarnaval DA REDETV!@simonycantora pic.twitter.com/SNNexbWbUG — Tvlizando (@tvlizando) February 22, 2020

“O Dudu Camargo é um safado, sem vergonha. Inclusive, acho que eu ganhei o processo, e ele até agora não fez o depósito, vou bloquear as contas dele todas, porque ele passou a mão no meu peito e aqui na parte de baixo, no carnaval, sem a minha ordem. Não importa se ele é bi, gay, ele me desrespeitou como mulher e como pessoa. E foi gravado, apareceu no carnaval, ao vivo. E ele fica fazendo uma de ‘bestão’”, continuou a cantora.

Simony ainda revelou que foi até a delegacia um dia após o ocorrido, quando se deu conta do que havia acontecido. “Ele me tocou, tocou o meu peito, minhas partes íntimas, sem a minha ordem. Quando acabou o programa o Twitter arrebentou ‘isso foi assédio’ e comecei a chorar. No outro dia eu fui na delegacia”, contou.

Foto: Reprodução/Instagram

“Fui fazer corpo de delito, fui na Delegacia da Mulher e toda mulher quando se sentir lesada tem que ir mesmo. Porque ele não é meu amigo, eu não dei essa intimidade para ele e ele fez isso comigo. […] Muita falta de respeito. Meu corpo é meu corpo, minhas ordens. Eu que digo se pode ou não. Foi muito feio o que ele fez. Ele não me ligou nem para pedir desculpas”, completou.

Por fim, a cantora condenou o fato e defendeu o desejo da mulher de poder vestir o que ela quiser. “Não é só porque eu tava de vestido curto que eu quero que todos os homens passem a mão em mim. Isso tem que parar, tem que acabar. A mulher pode vestir o que ela quiser. […] Eu estava trabalhando. Foi muita sacanagem o que ele fez comigo, muita sacanagem mesmo”, finalizou.

Em nota enviada ao “Splash”, o advogado de Dudu Camargo afirmou que “não existe processo movido por Simony pedindo indenização” e que seria “completamente falsa a afirmação que o apresentador estaria devendo algum valor à cantora”.

A nota ainda afirma que “o caso não passou de um mal-entendido, sem qualquer malícia” e ainda lamentaram que “tal pauta seja banalizada, para a geração de palanques midiáticos, ao custo da boa imagem dos envolvidos e de suas reputações”.

