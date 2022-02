Simony rememora traição de Alexandre Pires com Carla Perez: ‘Levei chifrão’

Simony relembrou uma grande treta do passado que teve com Carla Perez nos anos 1990, na época em que namorava Alexandre Pires. Em entrevista ao podcast “Papagaio falando”, com Sérgio Mallandro e Luiz França, a cantora diz que o pagodeiro a traiu com a ex-dançarina do “É o tchan”.

“Que treta foi essa com a Carla Perez?. Alexandre Pires te traiu com ela?”, perguntou Mallandro.

“Eu adoro a Carla Perez e o Xanddy. Na época, a gente era tudo criança, 18, 19 anos… Mas é verdade, eu fui traída mesmo, levei chifrão”, respondeu Simony, ponderando: “Mas não vamos julgar. Ele era novinho, estava no auge de tudo, aconteceu, gente..”.

Sérgio Mallandro afirma, então, que Carla Perez tinha na época a “bunda mais bonita” do Brasil. “Sim. Era a bunda ambulante. E ela continua muito bonita, tá”, completa Simony, relembrando o sentimento de raiva que teve época da traição:

“Na época, eu queria matar Carla Perez. Queria colocar ela enforcada, ou tacar Maria Madalena. Na época. Hoje não. Eu gosto muito dela. Tanto é, que a primeira vez que eu conversei com ela, foi quando a vi grávida num programa de televisão. Cheguei perto dela e falei: ‘vamos parar com essas besteiras, porque, você já está casada…”. Foto: Reprodução | Redes sociais

A cantora lembra que por conta dessa rivalidade, os programas de TV não podiam convidar as duas para uma mesma atração.

“A gente ficou sem se falar, não podia nem estar no mesmo programa. Era caso de família, era um trem de voadora (risos). Você gostaria de estar com alguém que você foi traído?… Acontece, mas passa, mas sabe por que?. Porque a gente entende que tinha que acontecer, que não era para você estar com aquela pessoa, que Deus reserva coisas melhores para você”, disse a cantora.