Simples e rápida: aprenda receita de arroz de forno com frango para jantar

Para a correria do dia a dia, nada melhor do que fazer receitas práticas, rápidas e super fáceis de fazer no jantar. E a receita de arroz de forno com frango cremoso é uma dessas, ela rende 6 porções e leva apenas 30 minutos para ficar pronta. Confira o passo a passo, dado pelo Guia na Cozinha:

Receita de Arroz de Forno com Frango Cremoso

Ingredientes