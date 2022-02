SINE divulga novas vagas de emprego em Conselheiro Lafaiete – Minas Gerais

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

Em Minas Gerais, o Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Conselheiro Lafaiete divulgou a abertura de novas vagas de emprego para profissioanais em diversas especialidades àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO AJUDANTE DE OBRAS ARMADOR DE FERRAGENS ASSISTENTE FISCAL AUXILIAR DE LABORATÓRIO/TÉCNICO DE ENFERMAGEM AUXILIAR DE MECÂNICO AUXILIAR DE PRODUÇÃO AUXILIAR TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO BALCONISTA DE FARMÁCIA CARPINTEIRO CASEIRO COSTUREIRA COSTUREIRA ENGENHEIRO CIVIL TRAINEE ESTAGIÁRIO EM DIREITO FRESADOR INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS MARTELETEIRO MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS MECÂNICO DE AUTOMÓVEL MECÂNICO DE FROTAS E EQUIPAMENTOS MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA MECÂNICO DIESEL MECÂNICO LINHA PESADA MONTADOR DE ANDAIMES MOTORISTA DE CAMINHÃO MUNK MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA MOTORISTA DE CAMINHÃO TRAÇADO OPERADOR DE EMPILHADEIRA OPERADOR DE GUINDASTE OPERADOR DE TORNO CNC OPERADORA DE LOJA PEDREIRO PIZZAIOLO PREPARADOR DE AUTOMÓVEIS PROJETISTA DE MÓVEIS REPARADOR DE ELETRODOMÉSTICOS SERRALHEIRO SOLDADOR SOLDADOR TÉCNICO DE PLANEJAMENTO DE OBRAS TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO TÉCNICO INSTALADOR E REPARADOR VENDEDOR EXTERNO VENDEDOR INTERNO VENDEDOR INTERNO VENDEDORA VENDEDORA ALMOXARIFE PCD

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico do Emprega Brasil ou presencialmente, no Sine de Conselheiro Lafaiete no endereço: Praça Barão de Queluz, nº 138, Centro Edifício Dr. Dimas Pena, no horário das 8h às 15h e cadastra-se na função desejada.

Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.