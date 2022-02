SINE divulga vagas de emprego em Uberaba – Minas Gerais

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

O Sistema Nacional de empregos (Sine) de Uberaba – MG divulga novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades aos interessados que desejam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS Vendedor Porta a Porta Auxiliar Administrativo Supervisor de Produção Supervisor de Produção Química Operador de Extrusora Operador de Prensa de Material Reciclável Instalador de Câmera e Alarme Auxiliar de Licitação Instalador Fotovoltaico Designer Gráfico Motorista de Caminhão Pizzaiolo Técnico em Eletromecânica Comprador Tratorista Agrícola Mecânico de Manutenção Industrial Auxiliar de Expedição

Sobre o SINE

O Sistema Nacional de Emprego (SINE) foi criado em 1975 sob a égide da Convenção nº. 88 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que orienta cada país-membro a manter um serviço público e gratuito de emprego, para a melhor organização do mercado de trabalho. A execução das ações no âmbito do Sine ocorre mediante a celebração de Convênios Plurianuais do SINE (CPSINE) com as Unidades da Federação, municípios com mais de 200 mil habitantes, e entidades privadas sem fins lucrativos.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever, presencialmente na unidade do Sine de Uberaba, no horário das 08h às 17h, ou enviando um e-mail para: sinemunicipal@uberabadigital.com.br, informando o nome da vaga desejada, número do PIS, foto do registro na Carteira de Trabalho e anexar currículo. Para atendimento presencial, compareça ao Sine Municipal de Uberaba, no horário das 08h às 17h.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.