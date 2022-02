Em busca de uma oportunidade para se recolocar no mercado? Esta pode ser a sua chance, já que o SineBahia disponibiliza novas vagas de emprego em Salvador. Nesta segunda-feira (7), o serviço oferece opções para diferentes áreas e níveis de escolaridade, a partir do ensino fundamental.

Há chances para os cargos de auxiliar administrativo (estágio), pedagogo (estágio), tecnólogo em gastronomia (estágio), ajudante de serralheiro, atendente de lanchonete, auxiliar de cozinha, auxiliar de pintor em automóveis, caseiro, costureira em geral, cozinheiro geral, cumim, empregado doméstico nos serviços gerais, gerente de loja e supermercado, inspetor de equipamentos, inspetor de medição alpinista, inspetor de medição, mecânico em manutenção de motocicletas, representante comercial autônomo, subgerente de restaurante, vendedor de consórcio, auxiliar administrativo (exclusivas para pessoas com deficiência), telemarketing ativo, técnico químico (exclusivas para pessoas com deficiência), lavador de pratos (exclusivas para pessoas com deficiência), auxiliar de pessoal (exclusivas para pessoas com deficiência), fiel de depósito (exclusivas para pessoas com deficiência), entre outros.

Os requisitos variam de acordo com a função desejada, assim como o salário e benefícios. Além disso, é importante notar que as vagas são rotativas, o que significa que podem sofrer alterações sem aviso prévio, conforme preenchimento ou demanda.

Como se candidatar

Os interessados em qualquer uma das vagas deverão comparecer pessoalmente a uma das unidades do SineBahia para efetivar a candidatura. Ainda, segundo o órgão, não é preciso agendar e as senhas serão distribuídas conforme disponibilidade e por ordem de chegada.

No momento do atendimento, os profissionais devem estar em posse da carteira de trabalho física ou digital, rg, cpf e comprovantes de residência, escolaridade e de vacinação contra o coronavírus, além dos documentos específicos pedidos por cada vaga.

Por fim, o órgão esclarece que estão listadas apenas algumas das vagas disponíveis, que estão sujeitas ao limite de encaminhamentos.