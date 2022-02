SiSU 2022/1: primeiras notas de corte estão disponíveis

As notas de corte iniciais do 1º processo seletivo do SiSU (Sistema de Seleção Unificada) 2022 foram liberadas para consulta nesta quarta-feira, 16 de fevereiro. Portanto, a consulta das notas já pode ser feita no site do SiSU, no sistema de inscrição.

As notas de corte liberadas são baseadas nas inscrições feitas no primeiro dia do prazo para cadastro. O cálculo das notas de corte é feito no final de todos os dias do período de inscrição. Desse modo, os candidatos podem alterar o cadastro e mudar as opções de curso até a próxima sexta-feira (18), último dia de inscrição.

Em resumo, a nota de corte serve para o candidato conferir qual é o desempenho necessário para garantir uma vaga em cada curso.

Para conferir a nota de corte, basta selecionar o curso desejado e indicar a modalidade, ampla concorrência ou cotas. Os candidatos que já se inscreveram podem ainda conferir a sua posição em relação aos demais inscritos para concorrer às vagas no curso e modalidade.

O período de inscrição do SiSU 2022/1 foi aberto ontem, dia 15 de fevereiro, e segue aberto até a sexta (18). Os candidatos podem se inscrever em até duas opções de curso.

De acordo com o edital, podem se inscrever os estudantes que tenham feito as provas do Enem 2021 e que não tenham zerado a prova de redação. Além disso, o candidato não pode ter feito o exame como “treineiro”.

Resultado e lista de espera

A divulgação do resultado está prevista para o dia 22 de fevereiro e será feita em uma única chamada. Os candidatos não aprovados podem continuar na disputa por uma vaga por meio da lista de espera.

Conforme o edital, o prazo para manifestar interesse na lista de espera é de 22 de fevereiro a 8 de março. Já a convocação da lista de espera está prevista para 10 de março. As chamadas da lista de espera são feitas exclusivamente pelas instituições de ensino.

Veja mais detalhes no edital do SiSU 2022.

