Sisu 2022 tem mais de 200 mil estudantes aprovados na primeira chamada

Na manhã desta terça-feira (22), o Sisu divulgou o resultado da primeira chamada regular da edição 2022. Ao todo, 06.835 estudantes foram selecionados na chamada regular.

Desses, 132.072 (64% do total de selecionados) conseguiram aprovação para a 1ª opção de curso e 74.763 (36%) para a 2ª opção de curso, conforme indicado no ato de suas inscrições. A oferta nessa edição do Sisu totalizou 221.790 vagas.

Os Selecionados na chamada regular têm desta quarta-feira (23) até o dia 8 de março para efetuar suas matrículas, diretamente nas instituições para as quais foram aprovados.

Ao todo 1.054.474 estudantes se inscreveram nesta edição do Sisu. O total de inscrições registradas no sistema do Sisu foi de 2.032.674. Como cada candidato pode escolher até duas opções de curso, o número de inscrições pode ser até o dobro do número de inscritos.

Para quem não conseguiu classificação para ficar entre os selecionados na chamada regular ainda há chances para disputar uma vaga no Sisu.

A partir desta terça-feira, os não selecionados em nenhuma das duas opções de curso indicadas no ato da inscrição, já podem manifestar interesse em participar da lista de espera do Sisu.