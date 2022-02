Sites de Americanas e Submarino saem do ar sob suspeita de ataque hacker

Usuários dos sites da Americanas e do Submarino, dois dos maiores e-commerces do país, se depararam na manhã deste domingo com os endereços on-line das marcas fora do ar pela segunda vez ao longo deste fim de semana.

Ambos os sites apresentaram queixas de falhas na manhã de ontem (sábado, dia 19), e a Americanas S.A, grupo que controla as duas empresas, informou que as operações haviam sido normalizadas à tarde. Mas os relatos de falha no acesso aos sites se repetem neste domingo.

Os sites da Americanas e do Submarino são controlados pela Americanas S.A, holding criada em junho de 2021, após a combinação operacional de B2W (dona de Americanas.com, Submarino e Shoptime) e Lojas Americanas (operação física).

Procurada pelo GLOBO neste domingo, a Americanas S.A. não respondeu até a última atualização desta reportagem.

Nas redes sociais, usuários relatam dificuldades para acessar os sites das empresas. Também há reclamações sobre falhas no aplicativo da Americanas.

“De novo com o site e app indisponíveis @americanas? No momento, não tô conseguindo acessar nada”, escreveu uma usuária.

“Aloooo @americanas app fora do ar e tenho encomenda para pegar agora pela manhã numa loja fisica de vcs”, queixou-se outro internauta.

“O app das @americanas está uma bosta: não dá para ver os meus favoritos e nem as últimas compras…”, disparou outro usuário.

A reportagem tentou acessar o sites do Submarino e Americanas, mas não obteve êxito. Nos dois endereços eletrônicos, uma mensagem de falha no DNS apontou que o serviço estava indisponível.

“O servidor está temporariamente impossibilitado de atender sua solicitação. Por favor, tente novamente mais tarde”, apontou a mensagem.

No Downdetector, que reúne relatos de instabilidade, o Submarino teve 24 reclamações registradas entre usuários no Brasil às 09h00. Nas últimas 24 horas, houve um pico de queixas por volta das 10h, com 63 reclamações apuradas.

Um grupo hacker, que provocou falhas no sistema do Ministério da Saúde no final do ano passado, assumiu no sábado a autoria dos ataques aos sites da Americanas e do Submarino por meio de uma mensagem no canal do Telegram das empresas.

“Acho que os sites de compras da B2W Americanas e Submarino estão com problemas kkkkk”, dizia o texto.

