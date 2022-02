Skincare noturna: 4 passos indispensáveis para se ter com a pele antes de dormir

Manter uma rotina de skincare à noite é fundamental para a saúde da pele, e, os cuidados vão muito além do demaquilante ou lencinhos removedores de maquiagem. Dentre a infinidade de produtos oferecidos no mercado, há quatro cosméticos que compõem uma rotina curtinha e completa para os momentos antes de dormir: aqueles que realizam limpeza, aqueles que tonificam e os hidratantes – tanto para pele, quanto para a região dos olhos.

Confira de forma mais detalhada a importância de cada um desses tipos de produtos para a pele, quando o assunto é skincare noturna:

Limpeza

O primeiro passo é a limpeza da pele, com o intuito de remover a maquiagem e também as impurezas. Dessa forma, você pode dormir despreocupado com os resíduos que se acumulam na face ao longo do dia.

Tônico

Os tônicos faciais têm inúmeras funções, como regular o ph da pele, que já evita problemas como acne, envelhecimento precoce, inflamações e até sensibilidade excessiva. Eles também agem como um complemento para a limpeza, ajudando na desobstrução dos poros.

Hidratante

Hidratar a pele é imprescindível para todo e qualquer tipo de pele, e, funciona na reposição de água da pele. Lembre-se: hidratação não tem nada a ver com oleosidade!

Hidratante para a região dos olhos

A área dos olhos é uma parte bem sensível do rosto, e, geralmente, esquecemos de dar a devida atenção para essa região. Hidratar esse setor do rosto previne os primeiros sinais de envelhecimento, como rugar e bolsas.

As informações são do Steal The Look.