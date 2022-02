‘Slit pants’: conheça calça tendência que é principal aposta das fashionistas

Foto: Reprodução Instagram

Há algum tempo, as fashionistas vêm apostando em calças super estilosas e a prova disso foi o sucesso das calças wide leg, mom jeans e também calças de couro. Dessa vez, uma nova parte de baixo ganha espaço nos guarda-roupas e nos corações daqueles que apreciam moda: a slit pants, ou, calça com fenda frontal.

Perfeitas para dar um maior destaque aos calçados, a slit pants tem tudo para ser a sua mais nova queridinha. A versatilidade e facilidade ao compor o look é um dos pontos fortes da peça, que orna com todo quanto é tipo de sapato e coloca um pouco mais de pele para ‘jogo’ graças à fenda. Confira algumas inspirações com a slit pants:

