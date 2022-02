Sobe para seis número de mortos em rebelião no presídio Lemos Brito

Foto: Muller Nunes / TV Bahia

Subiu para seis o número de mortos durante uma rebelião na penitenciária Lemos de Brito, na Mata Escura, em Salvador. Segundo o secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização, Nestor Duarte, o homem, que não teve a identidade revelada, foi atingido no rosto e estava internado no Hospital Geral do Estado (HGE).