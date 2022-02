Sofrendo por antecipação? Arthur incentiva que brothers votem nele ‘vou de qualquer jeito’

As especulações sobre o paredão deste domingo (6) tomou conta da casa do BBB 22. Em conversa com Scooby Paulo André e Douglas Arthur declarou ter certeza de que irá para o paredão e incentivou que os amigos votassem nele.

O esposo de Maira Cardy está certo de que será o mais votado da casa. A situação teve inicio após Douglas revelar não ter a certeza sobre o voto que dará.

“Na dúvida vota em mim, já vou de qualquer jeito. Um voto a mais, ou a menos, não vai fazer diferença. E você não se queima com ninguém da casa”, declarou o cantor.

“Deixa para pensar na hora” aconselha Scooby.