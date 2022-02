Sogra de Jojo Todynho rebate ex-marido após desabafo: ‘Fui traída e esfaqueada’

Após o sogro de Jojo Todynho revelar suas motivações para ter ficado de fora do casamento da funkeira com seu filho, Lucas Souza, a mãe do rapaz apareceu para defender o jovem das acusações.

Renato Souza afirmou que o filho “negou suas origens”, mas sua ex-esposa, Marcia Antocevicz, disse que a história é bem diferente. Através de seu perfil do Instagram, ela deu a sua versão sobre a história.

“Se diz tão pai do Lucas, mas que nunca criou. Nunca foi um pai, sempre criei os meus três filhos sozinha. E aí eu preciso relatar que ele nunca foi um bom pai, nunca criou, nunca quis pegar”, iniciou.

A sogra da funkeira ainda revelou que foi vítima de um relacionamento abusivo. “Eu convivi com ele por 12 anos e foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Um relacionamento abusivo, eu fui traída, eu fui esfaqueada. Tudo o que você imagina, aconteceu na minha vida”, disse.

“E ele sempre na bagunça, nunca quis saber dos filhos. E até hoje eu tenho medida protetiva contra ele, vários boletins de ocorrência, até fiz mais um essa semana”, completou.