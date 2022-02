Sogro de Jojo Todynho revela motivo de ausência em casamento: ‘Traumatizado, entristecido’

“Pra quem não me conhece sou pai do Lucas Souza, militar que se casou com a Jojo Todynho no sábado. Algumas pessoas perguntam porque eu não fui ao casamento, porque não tava lá, então queria esclarecer isso. Eu não fui ao casamento porque, na verdade, ele negou suas origens”, disse ele.

Ele um dia antes me ligou falando que não era pra ir ninguém de lá. Isso me deixou muito traumatizado, entristecido, sabe? Porque ele se criou ali e eu não acreditei”, desabafou o caminhoneiro.

“isso me deixou muito traumatizado e entristecido, porque realmente ele se criou ali e eu não aceitei. Ele também me falou coisas, que eu não ajudei a criar ele, que quem criou ele foi a mãe dele. Infelizmente me entristeci muito. Ele tem uma descendência lá da Fazenda Rio Grande, dos Souza, e ninguém ficou sabendo (do casamento) só pelas mídias”, finalizou Roberto.

Jojo, de 24 anos, e Lucas, de 21, se casaram no último sábado, numa cerimônia a céu aberto, numa casa de festas do Rio. Os dois estão juntos há cinco meses e se conheceram numa viagem a Cancún, no México, em agosto. Eles estão passando a lua de mel em Jericoacora, destino paradisíaco do Ceará.