Solange Almeida rememora ataques após emagrecimento: ‘Ela tá com HIV’

Solange Almeida apareceu nas redes sociais na manhã desta terça-feira (1) para fazer um desabafo. A cantora relembrou as críticas que recebeu após perder 55kg.

“Eles diziam: ‘Affff que mulher gorda! Canta muito, mas é muito feia e gorda! Ficava mal. Me escondia das fotos, das entrevistas. Já estava com depressão. Fiz um checkup e descobri uma doença chamada esteatose, além de hipertensão arterial, colesterol alto, problema sério de circulação e inflamação nos tendões”, disse.

A cantora revelou que os médicos a aconselharam a fazer operação. “Passei alguns meses me preparando para fazer a cirurgia bariátrica, e continuei a ouvir muitos comentários maldosos do tipo: – emagrecer com cirurgia é fácil. Quero ver emagrecer fazendo dieta, praticando exercícios”, contou.

Após o emagrecimento, ela continuou recebendo críticas. “Um ano após a cirurgia, eu emagreci bastante e os comentários eram: aff, era melhor gorda do que magra. Tá horrível, muito seca! Vixi ela tá com anorexia! Ela tá com HIV. Ela tá com câncer, e por aí vai. Ouvi tudo que vocês possam imaginar, mas foquei no meu objetivo que era minha qualidade de vida e saúde de volta”, revelou.

Veja o desabafo: