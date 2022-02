Solange Couto desabafa após morte da mãe: ‘Te amarei para sempre’

Solange Couto emocionou os seguidores na manhã desta sexta-feira (25) ao anunciar a morte de sua mãe. A atriz apareceu visivelmente emocionada e falou sobre a saúde da matriarca que estava debilitada desde que sofreu um AVC em 2020.

“Mãe, Deus hoje levou você para o descanso. Te sou muito grata por ter me trazido a luz, me criado e por ser a mulher corajosa que você me ensinou a ser, te amarei sempre! Descanse em paz!”, iniciou na legenda da publicação

“A vida é breve, um sopro. De um segundo para o outro. Minha mãe se foi hoje, Deus teve piedade dela porque ela foi uma pessoa muito ativa, muito viva. Viveu. E não estava bem, estava sofrendo, vegetando. Deus teve piedade e a levou. Eu só peço a ele que tenha piedade e a acolha”, disse a atriz.

“Só pra comunicar minha perda, dizer que tô bem, foi o melhor que Deus pode fazer por ela. Valorizemos a vida”, finalizou.

Atualmente, Solange Couto está no ar na reprise de “O Clone”, no “Vale a Pena Ver de Novo”, no papel de Dona Jura.

